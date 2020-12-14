RSS
  #<1 ... 12454124551245612457
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:49

  rjkz написав:
  dimo_0n написав:
  Frant написав:При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только про... советские ресурсы.

Дело в том, что при котлете 200К за бугром тоже особо делать нечего... Как инвестору... Тут єто 3-4 квартиры под сдачу с общим ежемесячным кешфлоу в районе 1-2К баксов. На которые можно спокойно и скромно жить, не надрываясь.

А там это примерно 3-5 лет жизни того же уровня и все. Ну или купить там шото меленькое, сдать хорошо, а самому жить в жилье подешевле, найти работу и работать как стадо понаехов ))


За бугром такой дурью не надо заниматься.
Только если как один из самых консервативных активов.
5 августа 24 года СП500итф стоил 523 доллара, на момент закрытия вчера вечером он стоил 648.13. Рост 23.81%
И это самый консервативный актив на стокмаркете. Он не может исчезнуть, а упасть может только со всей американской экономикой. А, ну и еще мелочь такая, на каждый ИТФ раз в квартал дивиденд идет, примерно 1,8 доллара.
Есть еще НВидия, производитель видеокарт, которые в тч используются в майнинге, 24 июня, это уже после сплита, одна акция стоила примерно 118 долларов, на вчера вечер (сегодня еще не отрылась сессия) 182.02, рост 53.44%. Дивиденты фиговые - 1 цент на акцию в квартал.
И это при том, что после июля 24 года, рынок вел себя вяло.
Если говорить об еще более консервативном активе - СД (но нашему депозит), то на данный момент в районе 4% годовых. Под гарантии ФДАЙСИ (типа ФГВФЛ).
И в той или иной мере это доступно гражданам Украины.
Есть еще ИТФ привязанный к рынку недвиги, есть фонды, которые управляют недвигой, некоторые коммерческой, некоторые жилой. Купил акцию или ИТФ и она дорожает или падает вместе с рынком недвиги и приносит дивиденды от операций с недвигой, в тч аренды.
ЗЫ. В НЙ после ковида дофига объектов коммерции стоят на продаже - первые этажи и просто отдельно стоящие помещения. Причем, многие в довольно оживленных местах. Разве что в местах больших транспотных хабов такого нет, но шаг в сторону - бери не хочу. Народ ушел в Интернет.
Поверте, рано или поздно в Киеве народ обленится и начнет заказывать все от машин до ковырялки в носу в Интернете. И бОльшая часть коммерции уйдет в никуда.
Даже кафешки, которых дофига, после ковида продают в бОльшей части еду с доставкой. Незадолго до ковида, я посетил турецкое заведение Анатолиан Джайро, там офигенно вкусно делают это самое джайро. Отстояв в очереди минут 10 я получил то, что хотел. Во время ковида я один раз заходил и брал это на вынос и пару раз заказывал на дом. Некоторое время назад, ковида давно нет, я зашел туда - столики пустые. Только очередь из деливерщиков стоит. Народ перестал "наслаждаться атмосфЭрой заведения", интересует конечный продукт и лень ходить.
Да чего далеко ходить, вчера выбрались на Литтл Айленд - очень интересное с точки зрения строительной инженерии сооружение, искусственный полуостров на сваях, с ландшафтом и инстаграмными видами на Манхеттен - туристов море.
Ну, в 10 минутах оттуда, а это пуповой центр Манхеттена, зашли в пиццерию, взяли на вынос пиццы - столики пустые все. Это и туристическая и деловая локация. Так что делайте выводы. И это довольно небедные владельцы бизнесов содержат свои заведения как шоу-румы, а логичней иметь сайт и в подвале кухню и делать доставки. В Украине к этому раньше придут чем в США.


Якщо чесно, в планах 50% активів мати саме у фонді та облігаціях. Кожен місяць 10-15 кує летять на ІБКР та ФФ. Тому це в наш час без варіантів
Але не буде бетону - не буде "душі". Та й заробити в гарну хвилю на бетоні можна більше 10 річних (історичної середньої по СП500)
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:52

  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

Це як було у грудні після пришестя Трампа - всі згадали про його слова про 24 години та "кінець війни" почали закладати у ціну. Покупці оживилися. І так аж до березня-квітня...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:54

  Loft написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

Це як було у грудні після пришестя Трампа - всі згадали про його слова про 24 години та "кінець війни" почали закладати у ціну. Покупці оживилися. І так аж до березня-квітня...


скоро цены будут как в 2008 году - ПОХ па3к за метр
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:04

  alkasander написав:По темі гілки: є вірогідність, що зявиться можливість придбати 2-бедрум 70 м в Славутичі за солодкою ціною шось типу біля 75к. Запрягатись в сьогоднішній ситуації в ремонт взагалі немає бажання. Що порадить шановне панство?

Какая ситуация??
Ситуация с 2019 года постоянно хуже есть куда с каждым днём.
Это даром.
Давайте я куплю за 90
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:08

  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:21

  smdtranz написав:rjkz

реалии таковы, что наблюдается откат доставки после ковида. иными словами, нафиг она не нужна. формат темной кухни, работающей только на доставку, не прижился.
60% заказов давал до ковида макдональдс, сейчас хз
короче еду нужно прийти и есть с тарелки по людски, а не выбирать по фоткам, потом получать переколошмаченный курьером шмурдяк в судочках.

тем более что с точки зрения бизнеса, отображение ресторанов в одном приложении на странице доставки увеличивает конкуренцию и сводит прибыль заведения на ноль.
в результате, не зарабатывает никто. ни ресторан, ни курьеры, ни сама служба доставки


Могу согласиться, что во время ковида %% доставки был бОльший, потому что тупо никуда нельзя было ходить.
Сейчас все-таки народ начал "шастать", но былой загруженности нет.
"переколошмаченные" судочки - это курьеру будет не долго работаться.
Мы сами не любители доставки, но иногда заказываем.
Сказать, что претензии к тому как доставили - нет, а вот то, что ассортимент то не то привезли, то чего-то недовезли.
С финансовой точки зрения проблемы нет - звонок туда откуда заказал и деньги за день-два будут на карте.
Но вот обидно когда делаем заказ мне-это, жене-это, старшему-это, младщему -это.
А приходит без чьего-то заказа.
Обидно, особенно когда обделяют детей, мы-то нормально перебиться можем.
Это бывает и когда ин персон, сидели в кафе компанией, ребенку долго не несли то,что он заказывал. Оказывается просто забыли, мы уже заканчивали, когда принесли. Недавно тоже были в кафешке, ребенку в апельсиновом фреше мошку принесли (стакан с крышкой), заказывали 2 пиццы, одну принесли не совсем ту, ну хоть нам не принципиально было.
В общем, в любом случае везде человеки работают и все могут ошибаться.
Кстати, рассказали о таком распространенном мошенничестве - тут многие в Костко затовариваются, но если доставку заказывают, то за нее надо платить.
Народ начал на сумму доставки жаловаться на какую-то мелкую позицию - типа банка открылась и что-то вытекло, упаковка порвана и тп. И Костко это списывает, ибо разбираться намного дороже. ЕсичЁ мы таким не занимаемся и в Костко не скупаемся.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:23

  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:32

Аичего публика так оживилась?
Война закончилась?
Уроды отбили назад атомную станцию и Каховскую ГЭС отстроили? Крым наш?

Хомячки ничего не соображаюь, и дальше завтра - не думают
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:36

  Олежан написав:
  Loft написав:
  Олежан написав:ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%

Це як було у грудні після пришестя Трампа - всі згадали про його слова про 24 години та "кінець війни" почали закладати у ціну. Покупці оживилися. І так аж до березня-квітня...


скоро цены будут как в 2008 году - ПОХ па3к за метр

Помечтайте, помечтайте - покуда электричество есть и лифты работают
