|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:01
Бетон написав: Олежан написав:
ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%
После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
а можно в цифрах?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17156796
|
|
|1380
|6687381
|
|
|3
|73110
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|