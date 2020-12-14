|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:25
Олежан написав: Бетон написав: Олежан написав:
ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%
После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
а можно в цифрах?
73 куе 48м2 без ремонта на руки. 75 куе с учётом переуступки
Бетон
Повідомлень: 5399
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 11:27
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
барабашов
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
Профіль
барабашов написав:
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Бетон
Повідомлень: 5399
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 407 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 сер, 2025 19:34
Бетон они с кэшем будут валить отсюда в миры без сирен?
барабашов
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
Профіль
Бетон написав: барабашов написав:
Вы продаёте или покупаете?
Если первое - взяли то почём?
Продаю квартиру знакомых из Днепра по их просьбе
Из Польші, це як?
Vadim_
Повідомлень: 3914
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Профіль
kingkongovets написав:
Ринок первинної нерухомості України в І півріччі цього року: вартість квадратного метру зростає
Цены в гривнах.
Значит, ни о чем.
Frant
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Профіль
Бетон написав: Олежан написав:
ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%
После месячного простоя, сегодня дали предложение по грейту, конкретное. Это значит, что наступает сезон
Бетон, почему тебя не забрали в ЗСУ?
Ты был бы отличным штурмовиком.
Сильняй, здоровый, смелый. Штангист-разрядник. За свою недвижимость, свою землю - слабо повоевать? Сколько можно прятаться в Польше и оттуда торговать украинскими новостроями?
Frant
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Профіль
Олежан написав: Loft написав: Олежан написав:
ребята, а что с ценами? за пару дней все дешевые предложения исчезли, а те что остались +15-30%
Це як було у грудні після пришестя Трампа - всі згадали про його слова про 24 години та "кінець війни" почали закладати у ціну. Покупці оживилися. І так аж до березня-квітня...
скоро цены будут как в 2008 году - ПОХ па3к за метр
Не мечтайте!
Как и следовало ожидать, встреча Трумпа с Путиным - абсолютно ничего не дала.
Война продолжится.
Ещё не всё территории и атомные станции подарены нашими керманычами дерибанычами московским товарижчам. Ещё не всё заветы скоропадского, петлюры, грушевского, януковича - выполнены.
Поэтому губу не раскатывайте.
Запасайте тушонку, соль, спички, крупы, бутылмрованную воду
Frant
Повідомлень: 23279
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
Профіль
