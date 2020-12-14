RSS
  #<1 ... 12456124571245812459
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 06:37

Ни одного даражайника!
Прекрасно.

Заветы грушевского, петлюры, скоропадского, ющенка и януковича - активно выполняются.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 сер, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23277
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 09:31

  Бетон написав:Буду получать передачки из Ирландии. Там дешевле

З бувшою вже мир?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40466
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Да не разводился он
Таких парней с такими бабками и такими банками(на которые полировало кое-шо одно пенсосущество с нэ-тым-вос) не бросают!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Да не разводился он
Таких парней с такими бабками и такими банками(на которые полировало кое-шо одно пенсосущество с нэ-тым-вос) не бросают!
з моєї власної статистики практично 100% жінок, яких чоловіки вивезли чи відіслали з початком повномасштабки за кордон або розлучились, або познаходили собі там нових хахалів, за виключенням тих хто через рік-півтора сюди повернувся

нікого сучасні жінки чекати, витрачаючи на це роки свого репродуктивного життя, не збираються

се ля ві
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11821
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
