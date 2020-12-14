Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 18 сер, 2025 06:37
Ни одного даражайника!
Прекрасно.
Заветы грушевского, петлюры, скоропадского, ющенка и януковича - активно выполняются.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 сер, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:31
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да не разводился он
Таких парней с такими бабками и такими банками(на которые полировало кое-шо одно пенсосущество с нэ-тым-вос) не бросают!
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
з моєї власної статистики практично 100% жінок, яких чоловіки вивезли чи відіслали з початком повномасштабки за кордон або розлучились, або познаходили собі там нових хахалів, за виключенням тих хто через рік-півтора сюди повернувся
нікого сучасні жінки чекати, витрачаючи на це роки свого репродуктивного життя, не збираються
се ля ві
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:56
А репрдуктивні ріелтори?
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:15
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Реформа кредитування житла: чого чекати від нової стратегії уряду
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:20
Цвкава інформація
Додано: Пон 18 сер, 2025 14:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
