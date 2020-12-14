Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA написав:Якщо чоловіки невиїзні з України могли бути інші сценарії?
варіантов дофіга, але це вже точно оффтоп
Не оффтоп. Стати виїздним можна за 20-50 куе. Розділеними стали родини для яких це значна сумма. Відповідно новий соціальний класс "самодостатні чоловіки одинаки" це ЦА забацаних гостинок та ін. совкошлака в не найкращих локаціях... Бухать будуть
«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні
а описаний вами соціальний клас - це звичайні виживальщики
UA написав:так само як несумісні самодостатній та невиїздний Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.
самодостатність - це не про право виїзду, а про можливість на достойному рівні закривати всі свої потреби без чиєїсь допомоги
вважаю на цьому оффтоп можна припиняти
Стати бортпровідником української авіакомпанії не коштує майже нічого і треба кілька місяців. (Вимоги існують, але їх тільки муха і ІнцесторК не пройде). Після (або перед, якщо по безсовісному) відрядження чувак не повертається. Економія «20-50кує»…
kingkongovets написав:«самодостатні» та «забацаний совкошлак в єпенях» несумісні
а описаний вами соціальний клас - це звичайні виживальщики
так само як несумісні самодостатній та невиїздний Бійці нормальних підрозділів ЗСУ виїздні.
Это реально проблема. Колоссальный разрыв между простыми украинскими тружениками и ворами-дерибанщиками, уродами в вышиванках до пупа и с российским паспортом в кишені, которые создали государство под себя, по образу Московии, и не желают ничего менять. Послелние коррумпируют абсолютно всех, кто пытается с ними иметь дело.
