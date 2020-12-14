А до цього які були ціни?
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:29
Додано: Вів 19 сер, 2025 08:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
цікава петиція з'явилася
ВПОРЯДКУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ РІЕЛТОРІВ В УКРАЇНІ
Саме така петиція зараз набирає підписи на сайті Кабміну.
А саме:
В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.
Це призводить до:
– масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу,
– ухилення від сплати податків,
– відсутності захисту прав споживачів,
– масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.
Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.
Що пропонується?
– обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,
– мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,
– обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,
– заборону стягнення комісії без звернення клієнта,
– адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.
Мета:
Мета ініціативи:
– Захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди і купівлі житла.
– Вивести частину тіньового ринку з “тіні”.
– Забезпечити податкові надходження до бюджету.
– Створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Минимальная квалификация, интересно.
Им бы только водку пьянствовать, безобразие нарушать
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
негативним побічним ефектом впровадження контролю та ліцензування рилів скоріш за все буде необхідність обовʼязкової участі такого ліцензованого рила при укладанні будь якої угоди, але це рішення давно назріло, а в умовах масового вимушеного переселення так взагалі
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:55
замість хруща двушки на 50 м2, дві кавалірки кожна 15 м2, ніби в кількості більше, але в метрах кв. менше
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:00
а нахрена?
чтоб рядом постоял? нотариуса не заменит, чтоб исключить злоупотребление, банк тоже.
или какая-то ответственность их за сделку — это смешно, судиться потом с теткой, которая еще вчера в переходе торговала?
я понимаю, что в европах такое иногда практикуют, чтоб побольше дармоедов содержать за счет работающих, но можно ж не все подряд копировать оттуда
логично было бы дать права на риэлторскую деятельность и на переоформление недвижимости банкам. вроде и лицензия дорогая, и законы, и тут же всякие ипотеки бы оформлялись и тд
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 19 сер, 2025 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нахрєна - це не до мене питання, мабуть щоб вивести ринок з тіні, але скоріш за все буде саме так
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А объявления от собственника по прежнему будут забиваться тысячами фейков на которые если позвонить в ответ будет: " ой вы знаете та с евроремонтом свеженьким сдана, но есть рядом, с помазанным свежей краской линолеумом, меньше и чуть дороже..."?
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:14
>>> це не до мене питання
Так накинул-то кто?
>>> мабуть щоб вивести ринок з тіні
Но для этого _уже_ есть нотариусы.
>>> але скоріш за все буде саме так
А есть примеры стран, где это так? -- даже в Штатах - где, как раз, лицензирование присутствует - их участие в сделке обязательным не является...
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:26
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а до чого тут нотаріуси? по продажам вони нікому інфу не передають, а в орендних угодах взагалі участі не приймають, а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії - це найпростіше рішення і воно давно активно обговорюється
а щодо прикладів країн - так ви ж самі постійно волаєте на весь світ, що більшої корупціі ніж у нас нема більше в світі
а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 сер, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
