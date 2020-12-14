RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:29

  Бетон написав:Вчера прозвучало предложение 75 куе на руки грейт 48м2.
Интересно

А до цього які були ціни?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 08:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

цікава петиція з'явилася

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/8414

ВПОРЯДКУВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ РІЕЛТОРІВ В УКРАЇНІ

Саме така петиція зараз набирає підписи на сайті Кабміну.

А саме:

В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.
Це призводить до:

– масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу,
– ухилення від сплати податків,
– відсутності захисту прав споживачів,
– масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог, посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.

Що пропонується?

– обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,
– мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,
– обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,
– заборону стягнення комісії без звернення клієнта,
– адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Мета:

Мета ініціативи:

– Захистити права громадян на прозорі та справедливі умови оренди і купівлі житла.
– Вивести частину тіньового ринку з “тіні”.
– Забезпечити податкові надходження до бюджету.
– Створити чесні умови конкуренції для професійних рієлторів.
GALeon
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Минимальная квалификация, интересно.

Им бы только водку пьянствовать, безобразие нарушать
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

негативним побічним ефектом впровадження контролю та ліцензування рилів скоріш за все буде необхідність обовʼязкової участі такого ліцензованого рила при укладанні будь якої угоди, але це рішення давно назріло, а в умовах масового вимушеного переселення так взагалі
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 11:55

  kingkongovets написав:в сучасному світі вже необовʼязково шукати собі пару щоб вижити, заробляючи та скирдуючи удвох, або як раніше ставати в чергу на отримання житла, та ще й самі жінки своїм фемінізмом та захмарними претензіями інститут шлюбу добили остаточно

чому це не оффтоп на цій гілці?
а тому що для самодостатніх одинаків та одиначок потрібно вдвічі більше житла, ніж для «ячеєк суспільства» і це напряму впливає на попит і ринок

замість хруща двушки на 50 м2, дві кавалірки кожна 15 м2, ніби в кількості більше, але в метрах кв. менше
flyman
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:00

  kingkongovets написав:негативним побічним ефектом впровадження контролю та ліцензування рилів скоріш за все буде необхідність обовʼязкової участі такого ліцензованого рила при укладанні будь якої угоди, але це рішення давно назріло, а в умовах масового вимушеного переселення так взагалі


а нахрена?
чтоб рядом постоял? нотариуса не заменит, чтоб исключить злоупотребление, банк тоже.
или какая-то ответственность их за сделку — это смешно, судиться потом с теткой, которая еще вчера в переходе торговала?
я понимаю, что в европах такое иногда практикуют, чтоб побольше дармоедов содержать за счет работающих, но можно ж не все подряд копировать оттуда

логично было бы дать права на риэлторскую деятельность и на переоформление недвижимости банкам. вроде и лицензия дорогая, и законы, и тут же всякие ипотеки бы оформлялись и тд
Востаннє редагувалось smdtranz в Вів 19 сер, 2025 12:09, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:
  kingkongovets написав:негативним побічним ефектом впровадження контролю та ліцензування рилів скоріш за все буде необхідність обовʼязкової участі такого ліцензованого рила при укладанні будь якої угоди, але це рішення давно назріло, а в умовах масового вимушеного переселення так взагалі


а нахрена?
чтоб рядом постоял? нотариуса не заменит, чтоб исключить злоупотребление, банк тоже.
или какая-то ответственность их за сделку — это смешно, судиться потом с теткой, которая еще вчера в переходе торговала?
я понимаю, что в европах такое иногда практикуют, чтоб побольше дармоедов содержать за счет работающих, но можно ж не все подряд копировать оттуда
нахрєна - це не до мене питання, мабуть щоб вивести ринок з тіні, але скоріш за все буде саме так
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А объявления от собственника по прежнему будут забиваться тысячами фейков на которые если позвонить в ответ будет: " ой вы знаете та с евроремонтом свеженьким сдана, но есть рядом, с помазанным свежей краской линолеумом, меньше и чуть дороже..."?
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:14

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:
  kingkongovets написав:негативним побічним ефектом впровадження контролю та ліцензування рилів скоріш за все буде необхідність обовʼязкової участі такого ліцензованого рила при укладанні будь якої угоди, але це рішення давно назріло, а в умовах масового вимушеного переселення так взагалі


а нахрена?
чтоб рядом постоял? нотариуса не заменит, чтоб исключить злоупотребление, банк тоже.
или какая-то ответственность их за сделку — это смешно, судиться потом с теткой, которая еще вчера в переходе торговала?
я понимаю, что в европах такое иногда практикуют, чтоб побольше дармоедов содержать за счет работающих, но можно ж не все подряд копировать оттуда
нахрєна - це не до мене питання, мабуть щоб вивести ринок з тіні, але скоріш за все буде саме так

>>> це не до мене питання
Так накинул-то кто? :roll:

>>> мабуть щоб вивести ринок з тіні
Но для этого _уже_ есть нотариусы.

>>> але скоріш за все буде саме так
А есть примеры стран, где это так? -- даже в Штатах - где, как раз, лицензирование присутствует - их участие в сделке обязательным не является...
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
>>> мабуть щоб вивести ринок з тіні
Но для этого _уже_ есть нотариусы.

а до чого тут нотаріуси? по продажам вони нікому інфу не передають, а в орендних угодах взагалі участі не приймають, а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії - це найпростіше рішення і воно давно активно обговорюється

а щодо прикладів країн - так ви ж самі постійно волаєте на весь світ, що більшої корупціі ніж у нас нема більше в світі

а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 19 сер, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
