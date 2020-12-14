дві кавалірки кожна 15 м2,
Це їсти сидячи на ліжку, а овочі для борщу шинкувати на кришці унітазу??
Чи одинак має їсти виключно на фудкордах? Так в 140 дол тоді не влізе 😅
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:34
flyman
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
яка феєрична маячня
до того ж з тіні в першу чергу треба виводити ринок оренди житла, а яким боком тут банки?
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Надійний засіб контрацепції
Додано: Вів 19 сер, 2025 12:54
>>> а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії
А нотариусов ровно то же самое делать обязать нельзя потому, что ...?
>>> а в орендних угодах взагалі участі не приймають
как и риэлторы в доброй половине поисков... - ориентир: число объяв "сдача напрямую".
>>> а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного
И вместо введения контроля расходов - власти решили попробовать добиться того, что бы 90% сделок аренды проходили напрямую? - кроме совсем уж древних пенсов?..
Ну, возможно Франт и прав - и это действительно такой гениальный план, "надежный, как швейцарские часы" (с)
Додано: Вів 19 сер, 2025 13:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нагадайте пліз де в пошуку графа «здача напряму», бачив лише «без комісії» і там здебільшого оголошення від рилів, які беруть комісію з власників, які заказують послугу
не бачу нічого поганого в тому щоб вивести багатомільярдний ринок оренди житла з тіні та суттєво збільшити податкову базу
