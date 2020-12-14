RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:34

flyman
дві кавалірки кожна 15 м2,



Це їсти сидячи на ліжку, а овочі для борщу шинкувати на кришці унітазу??
Чи одинак має їсти виключно на фудкордах? Так в 140 дол тоді не влізе 😅
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:логично было бы дать права на риэлторскую деятельность и на переоформление недвижимости банкам. вроде и лицензия дорогая, и законы, и тут же всякие ипотеки бы оформлялись и тд


яка феєрична маячня
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:в сучасному світі вже необовʼязково шукати собі пару щоб вижити, заробляючи та скирдуючи удвох, або як раніше ставати в чергу на отримання житла, та ще й самі жінки своїм фемінізмом та захмарними претензіями інститут шлюбу добили остаточно

чому це не оффтоп на цій гілці?
а тому що для самодостатніх одинаків та одиначок потрібно вдвічі більше житла, ніж для «ячеєк суспільства» і це напряму впливає на попит і ринок

замість хруща двушки на 50 м2, дві кавалірки кожна 15 м2, ніби в кількості більше, але в метрах кв. менше
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 12:54

  kingkongovets написав:
_hunter написав:
>>> мабуть щоб вивести ринок з тіні
Но для этого _уже_ есть нотариусы.

а до чого тут нотаріуси? по продажам вони нікому інфу не передають, а в орендних угодах взагалі участі не приймають, а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії - це найпростіше рішення і воно давно активно обговорюється

а щодо прикладів країн - так ви ж самі постійно волаєте на весь світ, що більшої корупціі ніж у нас нема більше в світі

а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного

>>> а от зобовʼязати рилів надавати звітність в фіскальні органи під загрозою втрати ліцензії
А нотариусов ровно то же самое делать обязать нельзя потому, что ...?

>>> а в орендних угодах взагалі участі не приймають
как и риэлторы в доброй половине поисков... - ориентир: число объяв "сдача напрямую".

>>> а тіньовий бізнес - найбільше джерело корупціі, так шо смачного
И вместо введения контроля расходов - власти решили попробовать добиться того, что бы 90% сделок аренды проходили напрямую? - кроме совсем уж древних пенсов?..
_hunter
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нагадайте пліз де в пошуку графа «здача напряму», бачив лише «без комісії» і там здебільшого оголошення від рилів, які беруть комісію з власників, які заказують послугу

kingkongovets
