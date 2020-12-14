|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:35
kingkongovets написав:
а навіщо орендарю підписувати папірець, який не є легальним і тим самим власноруч відмовлятися від захисту власних прав?
до речі у випадку зникнення орендаря без оплати, або його відмови компенсувати заподіяну шкоду орендодавець цим папірцем теж зможе лише підтертися
час вже злазити з дерева, якщо дійсно бажаєте жити в правовій державі і боротися з корупцією на ділі, а не лише язиком з дивана)
Какая "боротьба с коррупцией"???!
ККЦ, ты ударился головой об что то массивное???
"Коррупционеры против коррупции", 101-серия. Клоуны и корабельные сосны - все те же. Кино для лохов.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23278
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:38
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5416
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:42
Бетон написав:
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Я бы ещё понял бы, если бы под управлением чиновников развивалась бы оборонка, энергетика, точное машиностроение. Как Швеция, к примеру.
Никуя.
Только дерибан.
Примитивная страна. Сырьевой придаток Китая и агропридаток Африки, с минимальной зарплатой в Европе. Но чиновники- примитивные твари, по образцу московской ылиты, здесь шикуют, имея зарплату в десять раз больше, чем простые труженики!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23278
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1771 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:51
Бетон написав:
18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Ты не в Польше ...
И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена, из всего описанного
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 19 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11905
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:55
Frant написав: kingkongovets написав:
а навіщо орендарю підписувати папірець, який не є легальним і тим самим власноруч відмовлятися від захисту власних прав?
до речі у випадку зникнення орендаря без оплати, або його відмови компенсувати заподіяну шкоду орендодавець цим папірцем теж зможе лише підтертися
час вже злазити з дерева, якщо дійсно бажаєте жити в правовій державі і боротися з корупцією на ділі, а не лише язиком з дивана)
Какая "боротьба с коррупцией"???!
ККЦ, ты ударился головой об что то массивное???
"Коррупционеры против коррупции", 101-серия. Клоуны и корабельные сосны - все те же. Кино для лохов.
150-я серия, "борец" с коррупцией Frant, когда наметилась реальная борьба с коррупцией, выступил против борьбы с коррупцией
И так со всеми "борцунами" с коррупцией.
Как для собственных интересов, так коррупция - это хорошо
Как для других, так коррупция - это фу-фу-фу ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11905
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17160892
|
|
|1380
|6692907
|
|
|3
|73156
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|