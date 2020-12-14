18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:51
Ты не в Польше ...
И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена, из всего описанного
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 19 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала
тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)
респект чувакам, що я можу сказати)
у них ще багато роботи по Києву)
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Який прикрий нещасний випадок
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
