RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12460124611246212463
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:51

  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут

Ты не в Польше ...

И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена, из всего описанного
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 19 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11904
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала

тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)

респект чувакам, що я можу сказати)

у них ще багато роботи по Києву)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11833
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала

тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)

респект чувакам, що я можу сказати)

у них ще багато роботи по Києву)
Який прикрий нещасний випадок
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36512
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8233 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу

Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.

23% пусть лесом идут


ФОП оформить и КВЕД взять, не?
dimo_0n
 
Повідомлень: 576
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12460124611246212463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17160949
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6692907
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9539)
19.08.2025 22:21
Кредобанк (1356)
19.08.2025 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.