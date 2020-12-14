18 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 5% військового збору. Разом – 23% від суми орендного доходу
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это какбэ до..уя.
В Польше я плачу 8.5%.
23% пусть лесом идут
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:51
Ты не в Польше ...
И не сравнивай хрен с пальцем, в Украине ты не платишь ни хрена, из всего описанного
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 19 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
пооффтоплю трошки)
чули вже, що цієї ночі горіла тераса славнозвісного клубу Форсаж? будівля до речі належить КАІ (колишній НАУ) і вона не постраждала
тут підробиці підʼїхали - виявляється під час комендантської години двоє невстановлених чоловіків, майстерно уникаючи камери підпалили незаконно споруджену пристройку, на яку не було документів)
респект чувакам, що я можу сказати)
у них ще багато роботи по Києву)
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Який прикрий нещасний випадок
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:50
Тысячи переселенцев с Донбасса сейчас у нас живут в перекроенных и переделанных общагах закрытых и порезанных заводов в худших условиях.
15 метров общей площади на тело(или времено даже на два) - это шик по стандартам 45-61годов, пока хрущей не наклепали.
Вы знаете в каких условиях ваши пра- и прапра- предки жили всего лишь 100 лет назад? По документам нашего городского сайта по истории города на одно тело было(в переводе с квадратных аршин) 3-3.5кв.метра с горшком на улице и баней в соседнем квартале. Микроволновок и электропечек на одну кастрюлю естественно тоже не было, жрать наверно ходили варить на общую кухню в конце коридора и точно не на 15 конфорок. И как то размножались и заводили по трое и больше детей. Но наверно по трое уже в сталинках соизмеримого(15 метров на тело или на двух киндеров) метража.
Лично у меня была сталинка, бывшая коммуналка коксохима, 62 метра, 28года постройки, с раздельными комнатами, где явно до появления 9ти этажек массивами при Лёне в каждой комнате жило по семье.
Но до нас до размена в 82году там тоже жила одна семья весомого завхоза завода с взрослым сыном лет 25ти(3чел на три комнаты)
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:55
барабашов щас вон в Киеве в гаражах норм живут, кое кто даже переделывает в жилье и сдает
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:16
Ти прирівнюєш одну систему типу "ришальт" (щось подібне до ЄП) із "ліньовий податок" (ПДВФО), останній там би склав 19%, але міг би зменшувати податкову базу на сумму витрат, але все одно податкове навантаження в Польщі в загальному менше.
Для "ришальта" в Польщі не потрібно оформлятися підприємцем.
В нас, в навантаження до ФОПа отримуєш жменю ньюансів.
Додано: Вів 19 сер, 2025 23:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Яку жменю нюансов? Налогообложение меньше 19? И даже меньше твоего ришальта в 8.5?
