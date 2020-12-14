Додано: Сер 20 сер, 2025 10:37

перша військ.відпустка влітку.

щедрими мазками проїхався Україною.

враження дивні...



Природа -- незмінно гарна. Жити майже всю теплу половину року в горах таки було би норм. 🤗



Люди -- незмінно лячні... Всюди.

Хоча на сході-півдні (в поїзді на Дніпро, напр.) ще є також і враження, ніби вони постійно на грані істерики... 🤔



Будівництво (житлове) -- лячне... Особливо у наш час. І особливо якщо у Києві. Чи навіть і східніше

І це я лише з поїзду від Святошина і до ДВРЗ (ні, таки Ялинки), просто глянув скільки новобудок штампонули навіть на не надто вдалій землі біля залізниці у Києві за останні 4роки... Це якийсь капець. 😳 Ні крапелюшечки не схоже на воюючу країну.

Взагалі не розумію на що розраховують люди, які купують житло і зем.ділянки.

Звідки вся ця ейфорія? У країні де воювати вже ніби і нема кому. А мобілізувати влада нездатна...

Хоча... З одного боку -- без довгих і активних бойових дій новобудки не повторять сумну долю житла у бахмутах-овдіївках.

Але ж з іншого боку -- окупанти ж відберуть все більш-менш дороге.

Який план у покупців -- взагалі неясно.





Багато хто скаже, “московія слабка, економіка впаде, грошей наймати убивць не буде, ще 2-3 тижні, макс.місяці, кококо...”

Цікава точка зору. Звісно ж.

Але чомусь дуже сильне відчуття, що московія легко може прострелити кілька(сот) тисяч “колін” -- і мобілізація піде як по маслу. Без грошей взагалі. За саму перловку.