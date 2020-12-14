RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сер 20 сер, 2025 13:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Миша-клиент написав:То, с чем ранее сталкивался ИЛИ встречал инфу:
- регистрируя фоп по своей прописке - требовали писать согласие на доступ в жилье (?!!!, а ЕСЛИ оно еще и в совместной собственности?!);
- теперь, чтобы продавать что-то чаще, чем ТРИ раза в год (!) на аукционе (включая б/у вещи) - нужно регистрироваться фоп-ом и оплату принимать СУГУБО на счет фоп-а по ИБАН-у!;
- вылезают вопросы по налогообложению недвижимости (типа, хатынки-дачи в селе, зем.участка, гаража) - точно НЕ вспомню, НО - меня насторожилО.


- Кто требовал согласие на доступ в жилье? И в какое жилье?
- Про какие аукционы речь? Продаю старое барахло на ОЛХ. Без притензий от налоговой. Да и недвижку покупаю не на 2-3 года. рентабельность владения другая, чтоб за год 2-3 раза купить-продать. Даже ремонт не отобьеш. Хотя может на флипинг и сойдет, но это не моя стратегия
- Ну да, есть нюансы по лишней квадратуре, в чем проблема? Раз в год платишь и все. Чего бояться?
Сер 20 сер, 2025 13:28

  kingkongovets написав:запланував на цей рік купити щось метрів до 150, але так і не побачив нічого з прийнятною рентабельністю, а по тим обʼєктам, що мені просто сподобались мої пропозиції були перебиті вищою ціною іноземними конкурентами

довелось задля підняття настрою заказати електричного кубаря поки не скасували пільги на розмитнення електричок

тепер не можу вирішити що продавати коли він прийде - бензинового пікапа, електричного бумеранга, або їх обох

а нормальних пропозицій по стріт рітейлу як не було так і нема

походу час вже знизити планку по прийнятній рентабельністі - попит занадто високий

Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
Сер 20 сер, 2025 14:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Арабы заходят или наши бывшие кошерные меламудоземляки?
Готовы работать за 10% годовых или меньше?
Верят в стабильность гривны после окончания финансирования потужности или в то что арендаторы по курсу 100+++ так и продолжат платить валютную ставку за метр(демпинговую по факту)?
сам я їх не бачив і не маю уявлення у що вони вірять і за що готові працювати, але ніхто з притомних гравців ринку на валюту при оренді давно не орієнтується, це працює лише з недосвідченими орендодавцями коли гривня росте, чим вдало користувалися орендарі заробляючі в валюті, а от переплачувати за оренду при її падінні ніхто не буде

щодо припинення фінансування - я не люблю прогнозів і не даю їх сам, але особисто мені це здається нелогічним і малоймовірним - немає сенсу так довго й наполегливо тягнути чемодан щоб кинути його на фініші подорожі

а ось повернення зза кордонів біженців після припинення бойових дій і виплат пособій мені здається набагато реальнішим

теж саме стосується і тих хто маючи освіту був вимушений там працювати на робітничих позиціях чи намагався піднімати власний бізнес

але у кожного своє бачення, сперечатись на цю тему не маю бажання
