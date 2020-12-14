RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12463124641246512466
Сер 20 сер, 2025 20:22

  _hunter написав:
  Bobua написав:......
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......

Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.

В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Херсон був під окупацією кілька місяців всього. І таки квартири військових (принаймні саме той будинок, де пілоти Чорнобаївки масово отримали в ньому квартири) були обчищені. До процедури створення лояльних уличкомів, які б водили орків по пустим квартирам для падселення туди лояльних переселенців з Уралу просто не дійшли.
Сер 20 сер, 2025 21:08

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Bobua написав:......
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......

Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.

В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.

Увы, но Глобус Украины в Европе - не купить.
Может не Херсон, а Мелитополь... - я особо не запоминал где та квартира осталась. :oops:
