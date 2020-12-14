|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:22
_hunter написав: Bobua написав:
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.
В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Херсон був під окупацією кілька місяців всього. І таки квартири військових (принаймні саме той будинок, де пілоти Чорнобаївки масово отримали в ньому квартири) були обчищені. До процедури створення лояльних уличкомів, які б водили орків по пустим квартирам для падселення туди лояльних переселенців з Уралу просто не дійшли.
Hotab
- Повідомлень: 15953
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
4
4
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:08
Hotab написав: _hunter написав: Bobua написав:
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.
В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Увы, но Глобус Украины в Европе - не купить.
Может не Херсон, а Мелитополь... - я особо не запоминал где та квартира осталась.
_hunter
- Повідомлень: 10303
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
2
