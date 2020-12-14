|
Додано: Сер 20 сер, 2025 20:22
_hunter написав: Bobua написав:
......
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......
Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.
В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Херсон був під окупацією кілька місяців всього. І таки квартири військових (принаймні саме той будинок, де пілоти Чорнобаївки масово отримали в ньому квартири) були обчищені. До процедури створення лояльних уличкомів, які б водили орків по пустим квартирам для падселення туди лояльних переселенців з Уралу просто не дійшли.
Додано: Сер 20 сер, 2025 21:08
_hunter написав:
......
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......
Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.
В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Увы, но Глобус Украины в Европе - не купить.
Может не Херсон, а Мелитополь... - я особо не запоминал где та квартира осталась.
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:19
Що, ніхто не в темі???
Успіх написав:
Я бачу, що в нас(в місті Лева) останні роки пішла тема - будувати на окраїнах/по окружній міста великі складські приміщення і теж продавати/здавати їх в оренду!
А як у вас "на краю КиЙова?"))
Теж так?
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:42
Успіх
На Троєщині не помічав. А далі Троєщини не виізжаю. Хіба що до Стамбула та Амстердами
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:18
kingkongovets написав:
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое
а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?
Київ 9..11%
Варшава 4..5%
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:45
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое
а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?
Київ 9..11%
Варшава 4..5%
так отож)
більше ніж вдвічі менша рентабельність, але там ти податки платиш без питань, а тут принципово відмовляєшься та ще й розповідаєш що «сравніваєш сравнімоє»
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:26
Investor_K написав:Успіх
На Троєщині не помічав. А далі Троєщини не виізжаю. Хіба що до Стамбула та Амстердами
Вы до нас пожрать вкуснях халяльных безлимитно и в Амстердам за шмалью и к трансбабам вертолётом с троещинского международного аэропорта летаете?
