Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 20:22

  _hunter написав:
  Bobua написав:
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......

Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.

В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.
Херсон був під окупацією кілька місяців всього. І таки квартири військових (принаймні саме той будинок, де пілоти Чорнобаївки масово отримали в ньому квартири) були обчищені. До процедури створення лояльних уличкомів, які б водили орків по пустим квартирам для падселення туди лояльних переселенців з Уралу просто не дійшли.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:08

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Bobua написав:
Тут хтось писав, що у Донецьку квартири майже не відбирали.
Але то так собі приклад.
Донецьк нині тоне в лайні. А жителів може не дуже терорять, бо легко здались, і на демонстрації ходили про “мир, дружбу” з москалями.
......

Херсон, вроде, не тонет -- а тоже не отобрали.

В Німеччині своя карта бойових дій? Херсон український.

Увы, но Глобус Украины в Европе - не купить.
Может не Херсон, а Мелитополь... - я особо не запоминал где та квартира осталась. :oops:
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:19

Як об стінку горохом))

Що, ніхто не в темі??? :shock:
  Успіх написав:Я бачу, що в нас(в місті Лева) останні роки пішла тема - будувати на окраїнах/по окружній міста великі складські приміщення і теж продавати/здавати їх в оренду!

А як у вас "на краю КиЙова?"))
Теж так?
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 13:42

Успіх

На Троєщині не помічав. А далі Троєщини не виізжаю. Хіба що до Стамбула та Амстердами
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:18

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое


а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?

Київ 9..11%
Варшава 4..5%
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Я сравниваю сравнимое


а якщо порівняти рентабельність оренди в Києві і в Ваві?
тільки не по «принципу трібекі», а нормально - рахуючи ринкову вартість квартири на моменті і річний прибуток від її оренди
невже українці настільки надули там ціни, що рентабельність тут і там зрівнялась?

Київ 9..11%
Варшава 4..5%
так отож)
більше ніж вдвічі менша рентабельність, але там ти податки платиш без питань, а тут принципово відмовляєшься та ще й розповідаєш що «сравніваєш сравнімоє»
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 16:26

  Investor_K написав:Успіх

На Троєщині не помічав. А далі Троєщини не виізжаю. Хіба що до Стамбула та Амстердами

Вы до нас пожрать вкуснях халяльных безлимитно и в Амстердам за шмалью и к трансбабам вертолётом с троещинского международного аэропорта летаете?
