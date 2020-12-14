Пора Карпіловському укладати нове парі)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 сер, 2025 17:26
Додано: Суб 23 сер, 2025 17:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хто такий Карпіловський?
Додано: Суб 23 сер, 2025 17:30
Земельна ділянка на Городищі на скільки виросте?
Рівно 2 км по дорозі до развязки Шухевича - Бальзака.
Додано: Нед 24 сер, 2025 08:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Почему-то в других нормальных странах тыкать на гос чиновников и требовать от них отчёта и эффективности расходов бабла налогоплательщиков это нормально. Но у ККЦ это вызывает зневагу.
Я не украл ни единой копейки, Кинконговец, за всю свою жизнь.
Я лишь спросил куда девают мои.
Додано: Нед 24 сер, 2025 08:40
Моему номеру телефона 25 лет. Мне доверяют множество людей. У меня была и есть возможность воровать.
Меня воспитал отчим, мастер спорта, человек слова и принципов. И я никогда не буду, например, продавать памятники, гробы, наркотики и воровать деньги налогоплательщиков. Потому что себя не обманешь.
Дедуля, ты вроде жизнь прожил, а ума ноль
Додано: Нед 24 сер, 2025 09:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не, дядь... Оно ТАМ работает по другому. Тебе заносят лям-другой баксов в неделю чтоб ты подмахнул бумаженцию... И если ты не возьмешь этот лям хабаря чисто принципиально - найдут того кто возьмет. Если ты не будешь покладистым, тебя просто подвинут с должности. Спокойно, или через канаву с дыркой в башке.
Принципиальных(правильно воспитанных) там не любят, оттого их там нет. И даже на захудалого "главу района" у вышестоящих перцев есть папочка компромата...
Это другая игра, и то что ты говоришь про "есть возможность тырить" - это крохи со стола.
Додано: Нед 24 сер, 2025 10:56
Так если у нас настолько минимальны отличия в организации жизни нэнькы от ЮФО снигерии или их Забайкальского края - то стоит ли сражаться с лаптеногими до последнего бусифицированного щирого парагвайца(под спив писэнь что сегодня забьют эфиры шмарафонов)?
Додано: Нед 24 сер, 2025 13:51
Бетоне, я ще життя не повністю прожив.
Трохи ще залишилося +- 50 років. Є час навчатися.
Додано: Нед 24 сер, 2025 15:17
Додано: Нед 24 сер, 2025 17:33
Інфлюенсер, укладав парі з забудовником, з 48:30 дивитися:
|