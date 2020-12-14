RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нед 24 сер, 2025 18:51

  pesikot написав:
  Бетон написав:Я не украл ни единой копейки

Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
Нед 24 сер, 2025 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Странно
Деньги полученные от заказчика на ремонт, постройку, разработку, или просто от продажи инстаконфетки с плинтусАми в овноблоке в ипенях должны проверяться получателем(продавцом бетона/услуг) на предмет их юридической и моральной чистоты в кармане заказчика/покупателя?
Начнём сразу с АТБ и Привата, как они возникли и как их хозяева стали миллиардерами за 10 максимум лет в стране, где кредит бизнесмену в банке - не средство развития бизнеса. Процент не тот чтоб что то отрастало и ширилось. Хотя помню Беня делал кое-кому нюансы, а кое-кто - ноги. Но преуспели в этих кредитах под воздух - госбанки.
Нед 24 сер, 2025 19:46

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Я не украл ни единой копейки

Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.

Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...

"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...
Нед 24 сер, 2025 19:58

  Sandor написав:
  Investor_K написав:Хто такий Карпіловський?

Інфлюенсер, укладав парі з забудовником, з 48:30 дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=IhaoBTqRKwo

То парі програне, чи ні?
Нед 24 сер, 2025 21:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:То парі програне, чи ні?

Молодший Насіковський сказав, що програв і що буде частинами Карпіловському віддавати :)
А щодо Карпіловського - він цікавий інфлюенсер-інфоциган і відео в нього цікаві. Але свою копійку я йому давати не стану.
