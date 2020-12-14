Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 сер, 2025 18:51
Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Странно
Деньги полученные от заказчика на ремонт, постройку, разработку, или просто от продажи инстаконфетки с плинтусАми в овноблоке в ипенях должны проверяться получателем(продавцом бетона/услуг) на предмет их юридической и моральной чистоты в кармане заказчика/покупателя?
Начнём сразу с АТБ и Привата, как они возникли и как их хозяева стали миллиардерами за 10 максимум лет в стране, где кредит бизнесмену в банке - не средство развития бизнеса. Процент не тот чтоб что то отрастало и ширилось. Хотя помню Беня делал кое-кому нюансы, а кое-кто - ноги. Но преуспели в этих кредитах под воздух - госбанки.
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:46
Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...
"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:58
То парі програне, чи ні?
Додано: Нед 24 сер, 2025 21:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|