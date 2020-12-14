Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 сер, 2025 18:51
Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Странно
Деньги полученные от заказчика на ремонт, постройку, разработку, или просто от продажи инстаконфетки с плинтусАми в овноблоке в ипенях должны проверяться получателем(продавцом бетона/услуг) на предмет их юридической и моральной чистоты в кармане заказчика/покупателя?
Начнём сразу с АТБ и Привата, как они возникли и как их хозяева стали миллиардерами за 10 максимум лет в стране, где кредит бизнесмену в банке - не средство развития бизнеса. Процент не тот чтоб что то отрастало и ширилось. Хотя помню Беня делал кое-кому нюансы, а кое-кто - ноги. Но преуспели в этих кредитах под воздух - госбанки.
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:46
Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...
"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...
Додано: Нед 24 сер, 2025 19:58
То парі програне, чи ні?
Додано: Нед 24 сер, 2025 21:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 25 сер, 2025 01:58
Для того, чтобы такое говорить - надо не додумывать, а знать наверняка.
Вы "свечку держали", чтобы обвинять?
Додано: Пон 25 сер, 2025 09:18
ти бачив батю Насіковського?
Карпіловський уже на счетчику
Додано: Пон 25 сер, 2025 09:57
Он глупости пишет, не имея вообще понятия о её сути.
Он даже не понимает разницу между заказчиком, генподрядчиком и субчиками. У кого я что могу украсть, если тендер выигрывает человек из власти, подставная прокладка, делит между своими бюджет, а нам исполнителям выделяется уже распиленное ранее. Вы это знаете, я это знаю. Зачем это знать песикоту? Зачем кормить троллей
Все же понимают, что исполнителей не садят в тюрьмы, потому что воруется всё выше - "потедителем" тендеров.
Додано: Пон 25 сер, 2025 10:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 25 сер, 2025 10:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
звіт АН Революшен за минулий тиждень:
До 60 000 $ ми із нашими клієнтами купили/продали 11 об’єктів нерухомості
1. вул. Лісківська, 22: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 42 250;
2. Лисогірський провулок, 20 / ЖК «Orange City»: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 39 500;
3. вул. Лісківська, 31 /ЖК «Praga»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 43 900;
4. вул. Миколи Василенка, 23-А: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 52 000;
5. вул. Академіка Шалімова, 65А / ЖК «Софіївський квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 32 500 (для оренди; по програмі «єВідновлення»);
6. Проспект Володимира Івасюка, 11А: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000 (для оренди);
7. вул. Архітектора Вербицького, 26: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 55 500;
8. Проспект Науки, 62А: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 54 000 (для оренди);
9. вул. Соборна, 103/21 / ЖК «Львівський Затишок»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 51 000;
10. вул. Ярослава Івашкевича, 3: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 58 000;
11. вул. Соборна, 126/19 / ЖК «Софіївська Сфера»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000 (для оренди).
В ціновому діапазоні від 60.000$ до 100.000$ ми з клієнтами протягом останніх двох тижнів купили/продали 9 обʼєктів
1. вул. Юлії Здановської, 30/2: продали двокімнатну квартиру під ремонт за 68 000;
2. Балтійський провулок, 5 / ЖК «Navigator»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 75 000;
3. вул. Миколи Закревського, 13: продали трикімнатну квартиру з ремонтом за 72 400;
4. Бульвар Лесі Українки, 16А: продали однокімнатну квартиру під ремонт за 64 500;
5. вул. Рональда Рейгана, 20А: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 64 000;
6. вул. Бережанська, 18: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 000;
7. Дніпровська Набережна, 15-К / ЖК «Great»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 80 000 (для оренди);
8. Проспект Любомира Гузара, 13 / ЖК «Сучасний Квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 66 000;
9. Берестейський проспект, 98/2: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 68 000.
В бюджеті від 100 000$, ми з клієнтами придбали/продали 3 обʼєкти нерухомості
1. Проспект Володимира Івасюка, 43 Г: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 189 000;
2. вул. Григорія Ващенка, 3: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 000;
3. вул. Степана Рудницького, 3/7 / ЖК «Ліко-Град 3»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 102 000.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|