Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:51

  pesikot написав:
  Бетон написав:Я не украл ни единой копейки

Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:36

Странно
Деньги полученные от заказчика на ремонт, постройку, разработку, или просто от продажи инстаконфетки с плинтусАми в овноблоке в ипенях должны проверяться получателем(продавцом бетона/услуг) на предмет их юридической и моральной чистоты в кармане заказчика/покупателя?
Начнём сразу с АТБ и Привата, как они возникли и как их хозяева стали миллиардерами за 10 максимум лет в стране, где кредит бизнесмену в банке - не средство развития бизнеса. Процент не тот чтоб что то отрастало и ширилось. Хотя помню Беня делал кое-кому нюансы, а кое-кто - ноги. Но преуспели в этих кредитах под воздух - госбанки.
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:46

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Я не украл ни единой копейки

Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.

Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...

"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:58

  Sandor написав:
  Investor_K написав:Хто такий Карпіловський?

Інфлюенсер, укладав парі з забудовником, з 48:30 дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=IhaoBTqRKwo

То парі програне, чи ні?
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:18

  Успіх написав:То парі програне, чи ні?

Молодший Насіковський сказав, що програв і що буде частинами Карпіловському віддавати :)
А щодо Карпіловського - він цікавий інфлюенсер-інфоциган і відео в нього цікаві. Але свою копійку я йому давати не стану.
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 01:58

  pesikot написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.

Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...

"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...


Для того, чтобы такое говорить - надо не додумывать, а знать наверняка.
Вы "свечку держали", чтобы обвинять?
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 09:18

  Успіх написав:
  Sandor написав:
  Investor_K написав:Хто такий Карпіловський?

Інфлюенсер, укладав парі з забудовником, з 48:30 дивитися: https://www.youtube.com/watch?v=IhaoBTqRKwo

То парі програне, чи ні?


ти бачив батю Насіковського?
Карпіловський уже на счетчику
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 09:57

  rjkz написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:Зато ты работал на тех, кто ворует ...

И ничего, принципы не пошатнулись ...


Не знаю как сейчас, но до определенного момента, если ты не работаешь на того кто ворует или на того кто работает на того кто ворует, то ты - не работаешь.
Сорян за тавтологию.
Только не нужно, при этом писать, как он не украл ни одной копейки ...

"Не нужно, на приёме у венеролога, стыдливо натягивать юбочку на коленки" (с) ...


Для того, чтобы такое говорить - надо не додумывать, а знать наверняка.
Вы "свечку держали", чтобы обвинять?

Он глупости пишет, не имея вообще понятия о её сути.
Он даже не понимает разницу между заказчиком, генподрядчиком и субчиками. У кого я что могу украсть, если тендер выигрывает человек из власти, подставная прокладка, делит между своими бюджет, а нам исполнителям выделяется уже распиленное ранее. Вы это знаете, я это знаю. Зачем это знать песикоту? Зачем кормить троллей

Все же понимают, что исполнителей не садят в тюрьмы, потому что воруется всё выше - "потедителем" тендеров.
  Бетон написав:Все же понимают, что исполнителей не садят в тюрьмы, потому что воруется всё выше - "потедителем" тендеров.


Не всі! Я не розумію. Плзпоясніть
звіт АН Революшен за минулий тиждень:

До 60 000 $ ми із нашими клієнтами купили/продали 11 об’єктів нерухомості

1. вул. Лісківська, 22: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 42 250;
2. Лисогірський провулок, 20 / ЖК «Orange City»: продали однокімнатну квартиру з ремонтом за 39 500;

3. вул. Лісківська, 31 /ЖК «Praga»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 43 900;
4. вул. Миколи Василенка, 23-А: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 52 000;
5. вул. Академіка Шалімова, 65А / ЖК «Софіївський квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 32 500 (для оренди; по програмі «єВідновлення»);
6. Проспект Володимира Івасюка, 11А: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000 (для оренди);
7. вул. Архітектора Вербицького, 26: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 55 500;
8. Проспект Науки, 62А: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 54 000 (для оренди);
9. вул. Соборна, 103/21 / ЖК «Львівський Затишок»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 51 000;
10. вул. Ярослава Івашкевича, 3: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 58 000;
11. вул. Соборна, 126/19 / ЖК «Софіївська Сфера»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 55 000 (для оренди).

В ціновому діапазоні від 60.000$ до 100.000$ ми з клієнтами протягом останніх двох тижнів купили/продали 9 обʼєктів

1. вул. Юлії Здановської, 30/2: продали двокімнатну квартиру під ремонт за 68 000;
2. Балтійський провулок, 5 / ЖК «Navigator»: продали двокімнатну квартиру з ремонтом за 75 000;
3. вул. Миколи Закревського, 13: продали трикімнатну квартиру з ремонтом за 72 400;
4. Бульвар Лесі Українки, 16А: продали однокімнатну квартиру під ремонт за 64 500;

5. вул. Рональда Рейгана, 20А: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 64 000;
6. вул. Бережанська, 18: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 73 000;
7. Дніпровська Набережна, 15-К / ЖК «Great»: купили однокімнатну квартиру без ремонту за 80 000 (для оренди);
8. Проспект Любомира Гузара, 13 / ЖК «Сучасний Квартал»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 66 000;
9. Берестейський проспект, 98/2: купили двокімнатну квартиру з ремонтом за 68 000.

В бюджеті від 100 000$, ми з клієнтами придбали/продали 3 обʼєкти нерухомості

1. Проспект Володимира Івасюка, 43 Г: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 189 000;
2. вул. Григорія Ващенка, 3: купили трикімнатну квартиру з ремонтом за 115 000;
3. вул. Степана Рудницького, 3/7 / ЖК «Ліко-Град 3»: купили однокімнатну квартиру з ремонтом за 102 000.

https://t.me/rea_revolution/166879
