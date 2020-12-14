|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:40
kingkongovets написав:
панелі без батарей - гроші на вітер
гадаю там знайшли гроші і на аккуми
в мене знайомий живе поруч на розі Німецької і В Васильківської, над Шашликяном, тільки з вікнамі у двір, так Шашликян примудрився свій великий дизельгенератор поставити во дворі, в кутку будинка біля його підʼїзду та ще й під його вікнами - був якось у нього під час відключення, так ледве дахом від того гуркіта не поїхав
гуркіт генератора це п іздец-пі здецо вий
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:43
Шашлыкян. За их рёбра можно простить всё
Бетон
Повідомлень: 5443
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 418 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:45
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
fox767676 написав:на хрущівочках у Соцмісті теж на скатних дахах великі панелі ставлять
А є з новою червоною черепицею
Було б добре стару сіру черепицю масово поміняти на червону, як в Ужгороді наприклад
мабуть все ж таки на сталінках - хрущі в переважній більшості мають пласкі дахи, вкриті рубероідом
Не знаю як у столиці але у Дніпрі немає сталінок з пласким дахом , усі скатні і вкриті шифером, багато хрущовок переробили пласкі дахи на скатні
Не знаешь? Едь к себе в днепр и там рассуждай.
Здесь столица тебе, а не колхоз рагулей
Бетон
Повідомлень: 5443
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 418 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:50
Бетон написав: Vadim_ написав:
Не знаю як у столиці але у Дніпрі немає сталінок з пласким дахом , усі скатні і вкриті шифером, багато хрущовок переробили пласкі дахи на скатні
Не знаешь? Едь к себе в днепр и там рассуждай.
Здесь столица тебе, а не колхоз рагулей
Сам давно перестав свиням хвоста крутити ? )
Сталічний жітєль )
pesikot
Повідомлень: 11949
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 18:44
Бетон написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
Не знаю як у столиці але у Дніпрі немає сталінок з пласким дахом , усі скатні і вкриті шифером, багато хрущовок переробили пласкі дахи на скатні
Не знаешь? Едь к себе в днепр и там рассуждай.
Здесь столица тебе, а не колхоз рагулей
Яке кончене (с)
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 18:50
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
fox767676 написав:на хрущівочках у Соцмісті теж на скатних дахах великі панелі ставлять
А є з новою червоною черепицею
Було б добре стару сіру черепицю масово поміняти на червону, як в Ужгороді наприклад
мабуть все ж таки на сталінках - хрущі в переважній більшості мають пласкі дахи, вкриті рубероідом
Не знаю як у столиці але у Дніпрі немає сталінок з пласким дахом , усі скатні і вкриті шифером, багато хрущовок переробили пласкі дахи на скатні
Не знаешь? Едь к себе в днепр и там рассуждай.
Здесь столица тебе, а не колхоз рагулей[/quote]
Специалист, наведи фото хоть одной сталинки с битумной кришей-плоской ?
Или засунь язик у сраку?
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Пон 25 сер, 2025 18:56
ти перечитвй ще раз камент про дахи і потім сам собі дай відповідь хто тут дійсно кончене
kingkongovets
Повідомлень: 11851
З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2733 раз.
kingkongovets написав:
ти перечитвй ще раз камент про дахи і потім сам собі дай відповідь хто тут дійсно кончене
Може те посилання? шоб не звездеть попусту?
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 3924
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
kingkongovets написав:
панелі без батарей - гроші на вітер
гадаю там знайшли гроші і на аккуми
в мене знайомий живе поруч на розі Німецької і В Васильківської, над Шашликяном, тільки з вікнамі у двір, так Шашликян примудрився свій великий дизельгенератор поставити во дворі, в кутку будинка біля його підʼїзду та ще й під його вікнами - був якось у нього під час відключення, так ледве дахом від того гуркіта не поїхав
у многих объектов потребление как раз днем, когда есть и солнце. там и без батарей можно сливать электричество во внутреннюю сеть объекта и продавать арендаторам, в то время как входной счетчик на объект будет крутить меньше на размер генерации.
аккумы это пока все еще весьма дорого. разве что небольшие как некоторый буфер на случай небольшого разбега между генерацией и потреблением
smdtranz
Повідомлень: 640
З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
Не знаю як у столиці але у Дніпрі немає сталінок з пласким дахом , усі скатні і вкриті шифером, багато хрущовок переробили пласкі дахи на скатні
Не знаешь? Едь к себе в днепр и там рассуждай.
Здесь столица тебе, а не колхоз рагулей
Сам давно перестав свиням хвоста крутити ? )
Сталічний жітєль )
Воно стало українсько /польським рагулем
Х..й изо рта давно вытянули? Кто у вас активный в паре??
Бетон
Повідомлень: 5443
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 418 раз.
