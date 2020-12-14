Додано: Вів 26 сер, 2025 09:49

flyman написав: rjkz написав: Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.

В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.

Не продлевают пока и новые не дают.

В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.

У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.

В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.

Не показатель.Робинзона не очень финансово дисциплинированная во-первых, а во-вторых, она больше была заряжена на поиск спутника жизни нежели на скирдование.Я знаю чувака, который по Ю4Ю работал на 3-х работах, очень простых, без английского. Но работал парт-тайм так что не было свободного времени вообще - и будние и выходные и после одной работы вечерами на другой, по выходным на третьей, в результате имел чуть меньше 10 куе в месяц. Жил в съемной комнате, питался очень экономно, ездил там где возможно на велике. Не знаю что у него сейчас, но в принципе за 2 года мог штук 50 отложить.Несколько семей по ю4ю - довольно недешевая аренда, покупка машин, поездки на отдых. Они врядли что-то смогут взять. Но они и возвращаться не планируют - в крайнем случае будут оставаться нелегалами.