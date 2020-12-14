RSS
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не понимаю, каким боком к столичной недвижимости пёс и какой то валик с днепра.
Есть что то обсудить со мной по теме ветки? Нету, я так и думал
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 23:03

Цены "вторички" упали до уровня 2003 года.
Снижение прекратилось, пока что
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 06:26

  Frant написав:Цены "вторички" упали до уровня 2003 года.
Снижение прекратилось, пока что

Плз пруф. Невже дешевше вже не буде?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 08:06

  Frant написав:Все недострои Киева на месте, ни какого движения.
Бедные люди, кто поверил керманычам-дерибанычам и инвестировал в новострои!

Почему они бедные? Они отлично живут и ездят на тысячах новых ауди. Покупают квартиры и ездят за границу на море.
5 покупателей на грейт без ремонта 75 куе на руки.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.
В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.
Не продлевают пока и новые не дают.
В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.
Возможно кто-то решит вернуться. Из этих "кто-то" у кого-то может оказаться достаточно денег и безрассудства для покупки на КРЖН.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:29

Не кожен Саша фліпєр з Флоріди.

  rjkz написав:Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.
В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.
Не продлевают пока и новые не дают.
В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.
Возможно кто-то решит вернуться. Из этих "кто-то" у кого-то может оказаться достаточно денег и безрассудства для покупки на КРЖН.

У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.
В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:49

  flyman написав:
  rjkz написав:Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.
В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.
Не продлевают пока и новые не дают.
В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.
Возможно кто-то решит вернуться. Из этих "кто-то" у кого-то может оказаться достаточно денег и безрассудства для покупки на КРЖН.

У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.
В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.


Не показатель.
Робинзона не очень финансово дисциплинированная во-первых, а во-вторых, она больше была заряжена на поиск спутника жизни нежели на скирдование.
Я знаю чувака, который по Ю4Ю работал на 3-х работах, очень простых, без английского. Но работал парт-тайм так что не было свободного времени вообще - и будние и выходные и после одной работы вечерами на другой, по выходным на третьей, в результате имел чуть меньше 10 куе в месяц. Жил в съемной комнате, питался очень экономно, ездил там где возможно на велике. Не знаю что у него сейчас, но в принципе за 2 года мог штук 50 отложить.
Несколько семей по ю4ю - довольно недешевая аренда, покупка машин, поездки на отдых. Они врядли что-то смогут взять. Но они и возвращаться не планируют - в крайнем случае будут оставаться нелегалами.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 09:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем
считают что им за это ничего не будет
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:02

https://ibb.co/6764Yc84
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

рили вже хором співають що зараз практично неможливо знайти за 65к щось більш менш достойне навіть на лівому березі (а рік-два тому це було цілком реально), а в моєму сегменті починають зʼявлятися ласі обʼєкти за цінами вище ніж до 24/02/22

це все мабуть тому що ю4ю закінчується бгг)

цікаво, а де поділись усі місцеві «аналітики», які чомусь вважають себе дуже яйцеголовими інтелектуалами і роками тут співають свій бессмертний хіт «Я не бачу чинників для росту»?)
