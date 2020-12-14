|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Вів 26 сер, 2025 09:58
я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем
считают что им за это ничего не будет
Додано: Вів 26 сер, 2025 10:02
Додано: Вів 26 сер, 2025 10:14
рили вже хором співають що зараз практично неможливо знайти за 65к щось більш менш достойне навіть на лівому березі (а рік-два тому це було цілком реально), а в моєму сегменті починають зʼявлятися ласі обʼєкти за цінами вище ніж до 24/02/22
це все мабуть тому що ю4ю закінчується бгг)
цікаво, а де поділись усі місцеві «аналітики», які чомусь вважають себе дуже яйцеголовими інтелектуалами і роками тут співають свій бессмертний хіт «Я не бачу чинників для росту»?)
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 10:28
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
Возможно на КРЖН сейчас будет оживление.
В США у украинцев по Ю4Ю начинает заканчиваться разрешение на работу.
Не продлевают пока и новые не дают.
В принципе, сам Ю4Ю заканчивается, но можно податься на репароль и пока петиция в рассмотрении это дает право находиться в США. Но не работать.
Возможно кто-то решит вернуться. Из этих "кто-то" у кого-то может оказаться достаточно денег и безрассудства для покупки на КРЖН.
У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.
В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.
Не показатель.
Робинзона не очень финансово дисциплинированная во-первых, а во-вторых, она больше была заряжена на поиск спутника жизни нежели на скирдование.
Я знаю чувака, который по Ю4Ю работал на 3-х работах, очень простых, без английского. Но работал парт-тайм так что не было свободного времени вообще - и будние и выходные и после одной работы вечерами на другой, по выходным на третьей, в результате имел чуть меньше 10 куе в месяц. Жил в съемной комнате, питался очень экономно, ездил там где возможно на велике. Не знаю что у него сейчас, но в принципе за 2 года мог штук 50 отложить.
Несколько семей по ю4ю - довольно недешевая аренда, покупка машин, поездки на отдых. Они врядли что-то смогут взять. Но они и возвращаться не планируют - в крайнем случае будут оставаться нелегалами.
Залюбила розказує що "мужчина на годину" типу "Кабанчик" 10ка в міс.
1
3
Додано: Вів 26 сер, 2025 17:03
Олежан написав:
я читаю укр чаты в сша, многие хотят набраться кредитов (аля ролексы купить) и уехать с кэшем
считают что им за это ничего не будет
Итальянские адвокаты, которым передаются штрафы за пдд муниципалитетом, за несчастные 60 евро нашли меня через год. Я им заплатил 500 евро, чтобы уладить ситуацию, которая возникла случайно вследствие превышения скорости где-то под Швейцарией на арендном авто.
Американцы вообще из-под земли достанут
1
2
Додано: Вів 26 сер, 2025 18:16
flyman написав: rjkz написав: flyman написав:
У Робінзони за 3 роки назбиралось 25куе, на готову кавалірку нахалбуда без ремонта вистачить.
В кого є яка копійка то як "Радіо Залюбила"заякориться в Мексиці, або в Парагваях-Уругваях. Вернуться або геть без нічого, або ностальгісти за вербами та калинами. Покищо партнери заливають доларами та єврами кредитами допомоги і це тримає КРЖН.
Не показатель.
Робинзона не очень финансово дисциплинированная во-первых, а во-вторых, она больше была заряжена на поиск спутника жизни нежели на скирдование.
Я знаю чувака, который по Ю4Ю работал на 3-х работах, очень простых, без английского. Но работал парт-тайм так что не было свободного времени вообще - и будние и выходные и после одной работы вечерами на другой, по выходным на третьей, в результате имел чуть меньше 10 куе в месяц. Жил в съемной комнате, питался очень экономно, ездил там где возможно на велике. Не знаю что у него сейчас, но в принципе за 2 года мог штук 50 отложить.
Несколько семей по ю4ю - довольно недешевая аренда, покупка машин, поездки на отдых. Они врядли что-то смогут взять. Но они и возвращаться не планируют - в крайнем случае будут оставаться нелегалами.
Залюбила розказує що "мужчина на годину" типу "Кабанчик" 10ка в міс.
Может быть, если иметь наработанную клиентуру.
