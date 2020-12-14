RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 16:20

  dimo_0n написав:Нит. Готовют почву под выборы.
Выезд молодых, накидывание бабла перспективным и одаренным комерсам...
Деньги всегда раздают перед выборами ;)

Клептократы-анархисты, перед посадкой в петлюровский вагончик, делают явные глупости
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:39

  Олежан написав:
  UA написав:
  Олежан написав:
а можна ссылочку на вашу продажу?

Двери жду
Все правильно Бетон
Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять.
Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там.
Бетоно стиль :D


давно не делал ремонты
где сейчас мастеров брать?

То не бетоно стиль. То от бедности. Маргиналы любят огоньки)
Мастера есть, только плиточников мало. Два моих классных плиточника, один сзч, второго поймали.
Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$

с нетерпением жду фото
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Под что и как/сколько выдают?

https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyr ... ortal-diia
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Клептократы-анархисты, перед посадкой в петлюровский вагончик, делают явные глупости

https://www.youtube.com/watch?v=QIyw-83 ... wAo7VqN5tD
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть у меня уматовый плиточник. Гена. Образ Гены смешной до невозможности. Представьте стоптанные вхлам тапки, рваные шорты с футболкой. Из инструментов, у Гены ещё советский молоток с гвоздём э, вместо шканта, болгарка без защиты и калечная отвёртка. Пожалуй, это всё. Никакого станка, стола и прочего. Кладёт плитку как бог.
Антипод Гены - Славик, у которого для каждого инструмента есть столик. Ему нужна вся квартира без остатка, чтобы разложить все свои прибамбасы. Постоянно ходит на какие-то обучающие курсы.
Их ни в коем случае нельзя сводить вместе. Гена и Славик при контакте, коллапсируют
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:36

  Олежан написав:
  Бетон написав:Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$

с нетерпением жду фото

Фрагменты, можно, в принципе

Зображення
