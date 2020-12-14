Клептократы-анархисты, перед посадкой в петлюровский вагончик, делают явные глупости
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:20
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:39
То не бетоно стиль. То от бедности. Маргиналы любят огоньки)
Мастера есть, только плиточников мало. Два моих классных плиточника, один сзч, второго поймали.
Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена.
Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:44
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:47
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:49
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:58
Есть у меня уматовый плиточник. Гена. Образ Гены смешной до невозможности. Представьте стоптанные вхлам тапки, рваные шорты с футболкой. Из инструментов, у Гены ещё советский молоток с гвоздём э, вместо шканта, болгарка без защиты и калечная отвёртка. Пожалуй, это всё. Никакого станка, стола и прочего. Кладёт плитку как бог.
Антипод Гены - Славик, у которого для каждого инструмента есть столик. Ему нужна вся квартира без остатка, чтобы разложить все свои прибамбасы. Постоянно ходит на какие-то обучающие курсы.
Их ни в коем случае нельзя сводить вместе. Гена и Славик при контакте, коллапсируют
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:36
