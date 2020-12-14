Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Двери жду Все правильно Бетон Експерти які сидять в виданих при ссср квартирах з линолеумом та дверьми від забудовника все обгадять. Я твої квартири по фото бачу. Як ту двуху з підсвіткою низу кухні в Славутичи чи десь там. Бетоно стиль
давно не делал ремонты где сейчас мастеров брать?
То не бетоно стиль. То от бедности. Маргиналы любят огоньки) Мастера есть, только плиточников мало. Два моих классных плиточника, один сзч, второго поймали. Ремонт 1к у меня получается 26 куе за 42 м2. Это моя цена. Для непосвященных будет тыщ 35 наверное. 700..800$
Есть у меня уматовый плиточник. Гена. Образ Гены смешной до невозможности. Представьте стоптанные вхлам тапки, рваные шорты с футболкой. Из инструментов, у Гены ещё советский молоток с гвоздём э, вместо шканта, болгарка без защиты и калечная отвёртка. Пожалуй, это всё. Никакого станка, стола и прочего. Кладёт плитку как бог. Антипод Гены - Славик, у которого для каждого инструмента есть столик. Ему нужна вся квартира без остатка, чтобы разложить все свои прибамбасы. Постоянно ходит на какие-то обучающие курсы. Их ни в коем случае нельзя сводить вместе. Гена и Славик при контакте, коллапсируют
UA написав:Економ ремонт, новобуд Те що в 2017 коштувало 400 за метр в 2021 - 600 в 2025 - 800 Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000 Нормальний ремонт 1200+ Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000 Нормальних виконавців нема.
интересно было бы увидеть смету
Краще глянь на результат ремонту по 2000+ Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін • Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html