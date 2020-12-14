RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12475124761247712478
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5453
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:32

  Бетон написав:Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож

Тут за ніч багато чого чули. І ще продовжується
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10626
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 06:40

Тільки недалекі людішки, корупціонери і крєпкіє бесхозяйствєнніки, можуть зараз купляти нерухомість в своїй столиці.

Война вставит им мозги.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23278
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1771 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12475124761247712478
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17174847
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6693774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9598)
27.08.2025 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.