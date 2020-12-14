RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 05:32

  Бетон написав:Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож

Тут за ніч багато чого чули. І ще продовжується
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:27

  UA написав:
  Олежан написав:
  UA написав:Економ ремонт, новобуд
Те що
в 2017 коштувало 400 за метр
в 2021 - 600
в 2025 - 800
Більш менш якісні сантехніка, електрика, двері... в 2025 - 1000
Нормальний ремонт 1200+
Зі справжньою звукоізоляцією (мінімально придатне для життя житло) від 2000
Нормальних виконавців нема.


интересно было бы увидеть смету

Краще глянь на результат ремонту по 2000+
Реалізована концепція “квартира в квартирі” — жоден конструктив не закріплений до несучих стін
• Повна шумоізоляція каркасного типу з матеріалами Tecsound (вага 1 м² — 65 кг) — максимальний акустичний комфорт
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... YJ2sB.html

Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 08:44

  Бетон написав:Кошерно
Хотя, наверное, жирно и совсем некошерно


Бетон приветствую. Я в соседней ветке про ремонт вопрос по дому задал.
Можете прокоментировать как строитель ?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 15:32

  Бетон написав:Кто слышал реактивный бпла? На ракету похож

Це звук київського дорожаю нерухомості!
Frant
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:12

Для лучшего понимания местными обезьянками и морскими свинками предстоящих событий

У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики
Frant
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики

Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 19:52

  Frant написав:Для лучшего понимания местными обезьянками и морскими свинками предстоящих событий

У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики


дуже консервативна оцінка
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:09

  BIGor написав:
  Frant написав:У 2025–2026 роках з України виїдуть ще майже 400 тисяч людей — прогноз Офіса міграційної політики

Виїзжать з якихось депресивних сіл чи пгт. В Києві з 1991 року тільки приріст. Навіть ті хлопці 18-22 що зараз виїзжають - чи це ЦА на купівлю Варшавського чи Грейт?

Колоссальная ошибка керманычей-крепких-дерибанычей разрешить выезд молодых мужчин 18-22 лет. Они настойчиво хотят проиграть войну, причем вдребезги, по польский кордон. Ошибка на ошибке, дерибан на анархии, деиндустриализация на депопуляции, клоуны на высших должностях, вместо арены цирка.
Посему - итог предсказуем.
Посему - итог предсказуем.
Frant
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал
Бетон
