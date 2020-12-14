|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:30
Куда выедет? В какие жилые помещения? М25-60 тоже?
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:35
Бетон написав:
По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал
Прямо выйдет ? Не выедет, выйдет пешком ... ? Миллион ?
А куда ? )
"Опять эта неопределенность"
Тебя же отчим учил конкретности
Тебя в институте учили точным расчетам
А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался
2
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:41
pesikot написав: Бетон написав:
По слухам в 26 году из Киева выйдет больше миллиона. Не знаю на сколько это отвечает действительности. Кто что слышал
Прямо выйдет ? Не выедет, пешком ... ? Миллион ?
А куда ? )
"Опять эта неопределенность"
Тебя же отчим учил конкретности
Тебя в институте учили точным расчетам
А ты оказался недостойным учеником ... образование тебе давали, но ты от него отказался
Так говорят люди.
Я спрашиваю, а не утверждаю. .
Но знаю точно, что из Чернигове в Киев перевозят архивы МВД и нацгвардии. Это точно, потому что в архиве работает мой знакомый. На очереди архивы запорожской области.
Частично перевозят в Киев и Львов. Во Львове архивные склады поменьше.
Так что я бы обратил на эту информацию внимание
1
2
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:43
Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул...
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:48
Vadim_ написав:
Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул...
а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком
+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім
1
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58
trololo написав: Vadim_ написав:
Може нічого нового не розкажу експертам ринку , але взагалі ,
гіпс і інше приблизно + 65% (до війни)на український Кнауф , про більш якісний Польський Ригиипс можна забути. Робота гіпсарів також приблизно так підвищилась.
Вообщем сьогодні стартанул...
а шо рігіпс перестали возити бо не беруть? чи в чому проблема? думаю попит на якісні матеріали нікуди не пропаде. зменшиться разом з ринком
+65% це не багато. баночка пепсі в сільпо в 22 році була 12 гривень, зараз 28.
і так майже з усім
Не багато...? Пепси бодяжат в Украине.
Не вникал в тему Ригипс , купил Кнауф так как Ригипса нету в Днепре ,у Вас зарплата также синхронно повысилась
так?
