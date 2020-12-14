RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12477124781247912480
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:05

  Миша-клиент написав:НЕ читал, НО из комментов что слышал - склоняюсь к след. версии: задумка в том, чтобы показать ВСЕМ (включая ЕС и наших ранее выехавших парней) нашу "свободность", мол, все, выезд свободен законом, если вас на западе начинают щемить или ностальгия замучила, дорого жить "там" - можете возвращаться учиться и работать здесь и сможете выехать когда захотите ДО 22 лет! А кроме того - "спустить пар", выпустив за границу часть потенциальных и реальных участников картонного майдана (кто с бабками) в преддверии выборов. А еще - КабМину этим законом дали полномочия по изменению условий выезда (захлопнуть калитку на границе).


стільки теорій і всі якісь бестолкові. випустили молодих бо це ніякне вплине на мобілізацію. 25-60 ще мільйонів пять точно є
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6256
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11856
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:06

  kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html


Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири

PS. Не втримався )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12015
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:19

#будєттокадаражать

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html


Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири

PS. Не втримався )

#будєттокадаражать

Київ Фейслеса
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 20:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  pesikot написав:
  kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html


Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири

PS. Не втримався )

#будєттокадаражать

Київ Фейслеса
Якийсь клоун. А ви сказати хотіли?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36547
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щиро вітаю всіх з підняттям електроенергії для бізнесу. Це нова потужна перемога

Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:35

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілоаму вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн).

https://www.unian.ua/economics/other/kv ... 11221.html


Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири

PS. Не втримався )

20-25кгрн/мес не имеют никакого отношения к хрущам Франта
А ежели и продал их да выехал(не за 50куе естественно) - так найдёт своему капитальцу тоже неплохое применение, чай не слугонароТный де*** и вообще доцент(вроде)
Девал до сотки и выше животворящий поможет рантье обогатить свой рацион овощами с грядок и картохой с лучком помельче в целом(вместо фенхеля и спаржи)
Но думаю Франт и не выехал, и не продал.
Бетон - скико там уже квт/ч - гривен по 12 или выше бизнесу? В Польше намного ниже(ну и в Чехии там, Словакии)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

6,14 + ндс середньорозрахований тариф за серпень, для непобутових споживачів він завжди був плаваючим і взимку кВт/г завжди коштував дорожче ніж влітку, про «найдорожчий в Європі» - стовідсоткова брехня
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 01 вер, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11856
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12477124781247912480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17178965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6694560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.