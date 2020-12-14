який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:12
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
Додано: Вів 02 вер, 2025 06:19
Ты глуп, как твой чау-чау. Возможно, ещё глупее
|