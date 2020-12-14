|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:31
Олежан написав: Faceless написав:
foxluck написав:[quote="5886309:fox767676"]А чому не uSD ? Чи це обмнження тільки для Геном ?
Genome тільки з Євро працює.
Доречі опробував виведення через Геном з пейпал. З самого пейпалу без комісії, потім якщо в Україну то 1 ойро за переказ
який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36549
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08
Олежан написав:
який ліміт на переказ з укр?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1767 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:12
foxluck написав: Олежан написав:
який ліміт на переказ з укр?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично
таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16077
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 06:19
pesikot написав:
Десь ... в одному селі ... було чутне голосне та довге скавчання дОцента Frant'а, який продав всі свої орендні квартири
PS. Не втримався )
Ты глуп, как твой чау-чау. Возможно, ещё глупее
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23280
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1773 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 07:23
Франте, що ви робите на цій гілці? У вас корова порана, кури доєні?
Ідіть працювати!
Ця гілка для заможних людей з киівською нерухомісью
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10653
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 08:11
Investor_K написав:
Франте, що ви робите на цій гілці? У вас корова порана, кури доєні?
Ідіть працювати!
Ця гілка для заможних людей з киівською нерухомісью
Ви заможний охоронець підпільних бізнесів Троєщини?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5333
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 вер, 2025 08:33
барабашов написав: Investor_K написав:
Франте, що ви робите на цій гілці? У вас корова порана, кури доєні?
Ідіть працювати!
Ця гілка для заможних людей з киівською нерухомісью
Ви заможний охоронець підпільних бізнесів Троєщини?
І вам з хотабом тут нічого робити. Тільки заважаєте чемно спілкуватися заможним киянам
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10653
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25332
|17179316
|
|
|1380
|6694833
|
|
|3
|73439
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|