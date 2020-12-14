RSS
Пон 01 вер, 2025 15:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Faceless написав:
foxluck написав:[quote="5886309:fox767676"]А чому не uSD ? Чи це обмнження тільки для Геном ?

Genome тільки з Євро працює.
Доречі опробував виведення через Геном з пейпал. З самого пейпалу без комісії, потім якщо в Україну то 1 ойро за переказ


який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
Faceless
Повідомлень: 36552
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Пон 01 вер, 2025 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:який ліміт на переказ з укр?

Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Повідомлень: 564
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1767 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Пон 01 вер, 2025 20:12

  foxluck написав:
  Олежан написав:який ліміт на переказ з укр?

Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.

Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
Повідомлень: 16077
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Вів 02 вер, 2025 17:24

  kingkongovets написав:не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця


И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
Повідомлень: 1926
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Вів 02 вер, 2025 18:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця


И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
ви в своєму житті хоча б один обʼєкт продали без рилів?
просто да, чи ні?
kingkongovets
Повідомлень: 11858
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Вів 02 вер, 2025 18:19

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг, усі їх обʼєкти без комісії для покупця


И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
ви в своєму житті хоча б один обʼєкт продали без рилів?
просто да, чи ні?


Нет, но это по причине, что не продавал в принципе, а не потому что без них никуда.)
А какое отношение ваш вопрос имеет к обсуждению манипуляций с комиссиями ?

Я не утверждаю, что оплаты услуг продавцами не бывает в принципе.
В ценах 300-400-500 продавцы вполне могут платить комиссию рылам за поиск покупателя (знаю такой пример в жизни).
Повідомлень: 1926
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Вів 02 вер, 2025 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)

можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання

«лох має платити і страждати»(с)

особливо якщо в нього жаба замість мізків
kingkongovets
Повідомлень: 11858
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Вів 02 вер, 2025 18:58

Ккц, ти трохи того, зменш шаидкість свого надувного самоката.
Frant
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
