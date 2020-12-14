|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:31
Олежан написав: Faceless написав:
foxluck написав:[quote="5886309:fox767676"]А чому не uSD ? Чи це обмнження тільки для Геном ?
Genome тільки з Євро працює.
Доречі опробував виведення через Геном з пейпал. З самого пейпалу без комісії, потім якщо в Україну то 1 ойро за переказ
який ліміт на переказ з укр?[/quote]Якщо ви про ліміти Геном, то це індивідуально, але заповнюєте анкету, тисяч 10 ойро на місяць дадуть без проблем, якщо треба більше то мабуть треба бамажки готувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36554
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:08
Олежан написав:
який ліміт на переказ з укр?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1767 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 вер, 2025 20:12
foxluck написав: Олежан написав:
який ліміт на переказ з укр?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично
таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16087
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:24
kingkongovets написав:
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг
, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:08
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг
, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
ви в своєму житті хоча б один обʼєкт продали без рилів?
просто да, чи ні?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11858
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:19
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг
, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
ви в своєму житті хоча б один обʼєкт продали без рилів?
просто да, чи ні?
Нет, но это по причине, что не продавал в принципе, а не потому что без них никуда.)
А какое отношение ваш вопрос имеет к обсуждению манипуляций с комиссиями ?
Я не утверждаю, что оплаты услуг продавцами не бывает в принципе.
В ценах 300-400-500 продавцы вполне могут платить комиссию рылам за поиск покупателя (знаю такой пример в жизни).
Востаннє редагувалось vladimir07
в Вів 02 вер, 2025 18:26, всього редагувалось 1 раз.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 18:24
ну от ви спочатку спробуйте, а вже потім саркастопедуйте)
можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання
«лох має платити і страждати»(с)
особливо якщо в нього жаба замість мізків
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11858
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 02 вер, 2025 23:07
vladimir07 написав:
kingkongovets написав:
не постять фейкові обʼяви, не тирять обʼяви у власників і головне - беруть комісію виключно з замовника послуг
, усі їх обʼєкти без комісії для покупця
И продавцы соглашаются отдать комиссию АН, правда ?
Просто АН включает свою комиссию в цену квартиры и пишет магическое "без комиссии".
Если цена квартиры 63 куе по объявлению, то после сделки из этой суммы 60 получает бывший собственник и 3куе забирает АН. А новый собственник , если он не наивен, понимает все эту кухню.
Как по мне так пусть что хотят в ту цену включают.Я вижу сумму которую мне надо заплатить, а куда там дальше деньги пойдут мне все равно.Да хоть пусть всю сумму рылу отдаст.
А не вот эти вот приколы: в объявлении цена например 60, а заплатить по факту надо 65.Ну так и ставьте сразу 65ть и не морочьте голову.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 13:19
kingkongovets написав:
можу навіть перелічити усі стандартні помилки ділетанта, які ви при цьому обовʼязково зробите і сказати як і чим все це у підсумку закінчиться, але нашару для вас це робити не маю бажання
А можно хотя бы намекнуть? -- всегда был уверен, что для _продавца_ единственный риск всегда был "фальшивки подсунут"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10434
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25332
|17179862
|
|
|1380
|6695986
|
|
|3
|73466
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|