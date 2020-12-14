|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02
Faceless написав:
А як це по вашому виглядає? Все спілкування без продавця, і договір він підписує всліпу, чи як? Бо в процесі безпосередньо купівлі-продажу немає такої сторони, як АН, і воно нічого не може "забрати". Буде або угода на 63к і 3к віддасть продавець, або угода на 60к, а ще 3к віддасть покупець. Ненаївному покупцю врешті дійсно зрозуміла кухня, і врешті решт йому потрібен результат, а не умовна справедливість, але у другому варіанті у покупця є цілком резонне право не платити АН нічого, бо він з ним угоди не укладав.
В семье 1 раз была покупка с участием риелтора.
Риелтор озвучил цену 63куе, она же была в договоре. На вопрос "какова ваша комиссия ?" ответил дословно : вы платите 63куе, а с комиссией мы разбираемся между собой с собственником. На уточняющий вопрос 5% , т.е. 3 куе уже включены - кивнула. Это был риелтор не из АН.
Если это АН , то могут с продавцом заключить отдельный договор на обслуживание и сумму оплаты услуги АН прибавить к цене объекта в объявлении. Покупатель видит и платит сумму из объявления и не знает про договор АН и продавца.
vladimir07
Повідомлень: 1928
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:11
Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
vladimir07
Повідомлень: 1928
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:27
vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
Я в принципі категорично проти того, щоб комісію сплачував не той, хто замовив послугу. Якщо б я був посередником, то підписував би договір з продавцем, а там вже як домовимося, але в будь-якому разі то просто окрема сума що сплачується за послуги по результатах угоди. Або хіба що я як посередник представляв продавця і продавав по довіреності.
Faceless
Повідомлень: 36556
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 15:19
vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем.Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
а ось і перша помилка недосвідченого ділетанта)
і звідки ж продавець вигадує цю цифру? він що, має достатню інфу щоб визначити реальну ринкову вартість?
а націлений на результат ріелтор, цінующий свій час, спочатку робить аналітику на підставі угод аналогічних обʼєктів і вже потім разом з власником визначається з остаточною ціною, яка звичайно ж враховує його комісію, пересічний власник доступу до такої інфи не має
нормальний рил не стане витрачати час на обʼєкт, власник якого не зважає на ринок і виставляє ціну на підставі власних потреб
але зазвичай все відбувається інакше - жлобкуватий продаван, щиро впевнений що рилу має платити виключно покупець (бо так завжди було!) виставляє ціну на підставі хотєлок на аналогічні обʼєкти, ще й трошки накидує «для торгу», робить криві сумні фотки неприбраної квартири і через пару днів його оголошення потопає під десятками оголошень-клонів від рилів, які звично плюсують туди свою комісію і ніхто з покупців вже не буде шукати оголошення від власника на обʼєкт з неконкурентноспроможною ціною
як результат - продаж підвисає на невизначений термін
і це тільки початок)
зи: а, ще - в численних оголошеннях-клонах може бути вказана ціна від балди і це стає неприємним сюрпризом для продавана, коли до нього на перегляд приходять покупці, яких привабила занижена рилами ціна та ще й починають торгуватись)
kingkongovets
Повідомлень: 11859
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:33
kingkongovets написав:
vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем.Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
а ось і перша помилка недосвідченого ділетанта)
......
як результат - продаж підвисає на невизначений термін
і це тільки початок)
зи: а, ще - в численних оголошеннях-клонах може бути вказана ціна від балди і це стає неприємним сюрпризом для продавана, коли до нього на перегляд приходять покупці, яких привабила занижена рилами ціна та ще й починають торгуватись)
Аж от сердца отлегло 🤗 -- я правильно понял, что все "ошибки" - это просто доп. время на продажу? -- ничего серьезного, типа "позов в суд на возврат средств" не имелось в виду? 🤔
_hunter
Повідомлень: 10439
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:35
Сейчас часто пишут цену на руки. Типа нетто.
Потому что у одних е оселя с налогами на всю сумму, у других оценка.
В США тоже цены в магазинах, как правило, указываются без учета налога с продаж, а сам налог добавляется на кассе
Бетон
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:38
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:55
Без комиссии рылы часто пишут, если есть эксклюзив с собственником с договорённостью включения комиссии стоимость в объявлении. Если объект другого рыла, то начинаются придумки и дележка комиссии между рылом N1 и рылами N2..дох.я.
В последнем случае возможно добавление комиссии рыла-посредника.
Поэтому часто, если вы звоните по объявлению, то рыл спрашивает вы коллега или клиент
Бетон
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
Додано: Сер 03 вер, 2025 19:00
Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде
Бетон
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
