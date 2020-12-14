RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12479124801248112482
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02

  Faceless написав:А як це по вашому виглядає? Все спілкування без продавця, і договір він підписує всліпу, чи як? Бо в процесі безпосередньо купівлі-продажу немає такої сторони, як АН, і воно нічого не може "забрати". Буде або угода на 63к і 3к віддасть продавець, або угода на 60к, а ще 3к віддасть покупець. Ненаївному покупцю врешті дійсно зрозуміла кухня, і врешті решт йому потрібен результат, а не умовна справедливість, але у другому варіанті у покупця є цілком резонне право не платити АН нічого, бо він з ним угоди не укладав.


В семье 1 раз была покупка с участием риелтора.
Риелтор озвучил цену 63куе, она же была в договоре. На вопрос "какова ваша комиссия ?" ответил дословно : вы платите 63куе, а с комиссией мы разбираемся между собой с собственником. На уточняющий вопрос 5% , т.е. 3 куе уже включены - кивнула. Это был риелтор не из АН.
Если это АН , то могут с продавцом заключить отдельный договор на обслуживание и сумму оплаты услуги АН прибавить к цене объекта в объявлении. Покупатель видит и платит сумму из объявления и не знает про договор АН и продавца.
vladimir07
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем. Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?

Я в принципі категорично проти того, щоб комісію сплачував не той, хто замовив послугу. Якщо б я був посередником, то підписував би договір з продавцем, а там вже як домовимося, але в будь-якому разі то просто окрема сума що сплачується за послуги по результатах угоди. Або хіба що я як посередник представляв продавця і продавав по довіреності.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36556
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 15:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем.Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?


а ось і перша помилка недосвідченого ділетанта)

і звідки ж продавець вигадує цю цифру? він що, має достатню інфу щоб визначити реальну ринкову вартість?

а націлений на результат ріелтор, цінующий свій час, спочатку робить аналітику на підставі угод аналогічних обʼєктів і вже потім разом з власником визначається з остаточною ціною, яка звичайно ж враховує його комісію, пересічний власник доступу до такої інфи не має

нормальний рил не стане витрачати час на обʼєкт, власник якого не зважає на ринок і виставляє ціну на підставі власних потреб

але зазвичай все відбувається інакше - жлобкуватий продаван, щиро впевнений що рилу має платити виключно покупець (бо так завжди було!) виставляє ціну на підставі хотєлок на аналогічні обʼєкти, ще й трошки накидує «для торгу», робить криві сумні фотки неприбраної квартири і через пару днів його оголошення потопає під десятками оголошень-клонів від рилів, які звично плюсують туди свою комісію і ніхто з покупців вже не буде шукати оголошення від власника на обʼєкт з неконкурентноспроможною ціною

як результат - продаж підвисає на невизначений термін

і це тільки початок)

зи: а, ще - в численних оголошеннях-клонах може бути вказана ціна від балди і це стає неприємним сюрпризом для продавана, коли до нього на перегляд приходять покупці, яких привабила занижена рилами ціна та ще й починають торгуватись)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11859
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:33

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:Faceless, встречный вопрос. Например вы собственник АН, которое не берет комиссию с покупателя и хотите помочь некоему собственнику продать свой объект. Собственник говорит, что цена объекта 60куе и эту сумму я должен получить в результате сделки с покупателем.Каким образом в вашей кассе возникнет сумма оплаты услуг, если с покупателя вы по своей концепции ничего не взимаете, а собственник четко обозначил свое ?


а ось і перша помилка недосвідченого ділетанта)
......
як результат - продаж підвисає на невизначений термін

і це тільки початок)

зи: а, ще - в численних оголошеннях-клонах може бути вказана ціна від балди і це стає неприємним сюрпризом для продавана, коли до нього на перегляд приходять покупці, яких привабила занижена рилами ціна та ще й починають торгуватись)

Аж от сердца отлегло 🤗 -- я правильно понял, что все "ошибки" - это просто доп. время на продажу? -- ничего серьезного, типа "позов в суд на возврат средств" не имелось в виду? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10439
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас часто пишут цену на руки. Типа нетто.
Потому что у одних е оселя с налогами на всю сумму, у других оценка.

В США тоже цены в магазинах, как правило, указываются без учета налога с продаж, а сам налог добавляется на кассе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дел
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 03 вер, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Без комиссии рылы часто пишут, если есть эксклюзив с собственником с договорённостью включения комиссии стоимость в объявлении. Если объект другого рыла, то начинаются придумки и дележка комиссии между рылом N1 и рылами N2..дох.я.
В последнем случае возможно добавление комиссии рыла-посредника.
Поэтому часто, если вы звоните по объявлению, то рыл спрашивает вы коллега или клиент
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12479124801248112482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17180095
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1396)
03.09.2025 19:17
Ринок ОВДП (9614)
03.09.2025 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.