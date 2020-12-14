RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12481124821248312484
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:27

Re: Коли розпочнеться

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:49

  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:50

  Faceless написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Хіба цього мало?


Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 вер, 2025 07:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52

Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:11

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам



не уподобляйтесь петросяну_К, давно уже никому не интересны его абырвалгизмы
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам

поправка: електро-магнітне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:57

  fox767676 написав:
  Faceless написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Хіба цього мало?


Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов

100%
Новобуди з генераторами в плані забезпечення електроенергією - це ті ж самі "хрущовки" і "брежнєвки" і "сталінки", без бойлерів, без кондиціонерів, без електропідігріву підлоги. Урізання осетра по київськи :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12481124821248312484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17180531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2096)
04.09.2025 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.