Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:49
fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
Бетон
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:50
Faceless написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Хіба цього мало?
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 04 вер, 2025 07:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
fox767676
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:11
Бетон написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
не уподобляйтесь петросяну_К, давно уже никому не интересны его абырвалгизмы
fox767676
Повідомлень: 4177
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38
Бетон написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
поправка: електро-магнітне
flyman
Повідомлень: 40672
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:37
Frant написав: fox767676 написав: Faceless написав:
Хіба цього мало?
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
100%
Новобуди з генераторами в плані забезпечення електроенергією - це ті ж самі "хрущовки" і "брежнєвки" і "сталінки", без бойлерів, без кондиціонерів, без електропідігріву підлоги. Урізання осетра по київськи
"це ті ж самі", но не совсем: с освещением/интернетом/холодильником
Кондиционеры - зимой?.. 🤔
Про ГВП/Отопление я уже писал: домовая котельная все вопросы закрывает. Понятно, что про это нужно было еще на этапе проектирования думать - и всякие "смарты" пролетают с хорошим таким свистом, но в порядочном количестве ЖК этой проблемы нет.
_hunter
Повідомлень: 10446
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:47
fox767676 написав: Faceless написав: fox767676 написав:
Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?
Хіба цього мало?
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Ну є таке. І навіть не дотягує до можливостей 5-9 поверхівок через наявність в них газу і відповідно і працюючих плит і гарячої води. Проте закриває найбільш проблемні моменти, а все інше можна вирішити вже самотужки, якщо відключення будуть не суворіші, ніж були в 22-23 роках.
Ніхто на повному серйозі ніколи не вів мову про забезпечення генераторами побутових споживачів в квартирах багатоповерхівок, ну крім нашого професора з алкогольним делірієм зранку.
Faceless
Повідомлень: 36559
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:48
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба
Faceless
Повідомлень: 36559
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
