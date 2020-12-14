Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:49
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:50
Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:11
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:37
"це ті ж самі", но не совсем: с освещением/интернетом/холодильником
Кондиционеры - зимой?.. 🤔
Про ГВП/Отопление я уже писал: домовая котельная все вопросы закрывает. Понятно, что про это нужно было еще на этапе проектирования думать - и всякие "смарты" пролетают с хорошим таким свистом, но в порядочном количестве ЖК этой проблемы нет.
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:47
Ну є таке. І навіть не дотягує до можливостей 5-9 поверхівок через наявність в них газу і відповідно і працюючих плит і гарячої води. Проте закриває найбільш проблемні моменти, а все інше можна вирішити вже самотужки, якщо відключення будуть не суворіші, ніж були в 22-23 роках.
Ніхто на повному серйозі ніколи не вів мову про забезпечення генераторами побутових споживачів в квартирах багатоповерхівок, ну крім нашого професора з алкогольним делірієм зранку.
Додано: Чет 04 вер, 2025 10:48
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:01
Ну хантер_ каже що все під ключ крім плит
товріщ не месний звісно, але можливо у трохи більш преміальтних жк типу ЯГ все дійсно цікавіше ніж у ширпотребнпх. але бетон хутко сховався за петросянством
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:04
Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно
