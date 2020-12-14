RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12482124831248412485>
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:49

  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:50

  Faceless написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Хіба цього мало?


Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 вер, 2025 07:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 07:52

Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:11

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам



не уподобляйтесь петросяну_К, давно уже никому не интересны его абырвалгизмы
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 08:38

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Как что??
Магнитное поле, при движении по проводникам

поправка: електро-магнітне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40674
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:37

  Frant написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:Хіба цього мало?


Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов

100%
Новобуди з генераторами в плані забезпечення електроенергією - це ті ж самі "хрущовки" і "брежнєвки" і "сталінки", без бойлерів, без кондиціонерів, без електропідігріву підлоги. Урізання осетра по київськи :mrgreen:

"це ті ж самі", но не совсем: с освещением/интернетом/холодильником :wink:

Кондиционеры - зимой?.. 🤔
Про ГВП/Отопление я уже писал: домовая котельная все вопросы закрывает. Понятно, что про это нужно было еще на этапе проектирования думать - и всякие "смарты" пролетают с хорошим таким свистом, но в порядочном количестве ЖК этой проблемы нет.
_hunter
 
Повідомлень: 10446
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Faceless написав:
  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Хіба цього мало?


Тут нет преимущества перед 5- 9 этажками, там это не критично или доступно и без генераторов
Ну є таке. І навіть не дотягує до можливостей 5-9 поверхівок через наявність в них газу і відповідно і працюючих плит і гарячої води. Проте закриває найбільш проблемні моменти, а все інше можна вирішити вже самотужки, якщо відключення будуть не суворіші, ніж були в 22-23 роках.
Ніхто на повному серйозі ніколи не вів мову про забезпечення генераторами побутових споживачів в квартирах багатоповерхівок, ну крім нашого професора з алкогольним делірієм зранку.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36561
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 10:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36561
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну хантер_ каже що все під ключ крім плит
товріщ не месний звісно, але можливо у трохи більш преміальтних жк типу ЯГ все дійсно цікавіше ніж у ширпотребнпх. але бетон хутко сховався за петросянством
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4179
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:04

  Faceless написав:
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба

Нужно считать: даже при питании от сети есть "коэффициент одновременности".
чисто "на глаз" - где-то 4 генератора (что я кидал - на 300КВА) полностью закроют все потребности дома (бойлеры/полы/чайники), КРОМЕ электроплит.
Еще где-то два-три - еще и плиты закроют. Это где-то $500 с квартиры (если на 240 делить).
Да, электрика будет золотой - еще по $200/час с квартиры...
Но все возможно :)
_hunter
 
Повідомлень: 10446
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12482124831248412485>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17180586
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3583)
04.09.2025 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.