_hunter
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:20
_hunter
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту
Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|