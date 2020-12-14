_hunter
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:20
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:34
Як це все взагалі підключати? Як можна розділити плити/не плити якщо це не рішення в конкретній квартирі і групуванні в щитку ліній з резервним живленням і ні?
Ніхто не скасовував пікові години навантаження (ранок і вечір), тому ваші прикидки "на око" не дуже годяться. І в разі перевантаження - як це розрулювати? Розділяти квартири на групи і виділяти потужності на групу? Чи в разі перевантаження відрубати весь будинок? Ви уявляєте, скільки коштуватиме тільки частина по електро розводці і перемиканню на резервне живлення?
На додачу куди ставити цей парк генераторів.
І всі ці колосальні вкладення цілком можуть виявитися марними, якщо вимкнення будуть нетривалі, як в 22-23 роках.
Наразі я бачу куди більш обґрунтованим на будинок акуми і інвертори на насоси і ліфти, генератори на резервне підживлення акумів, в квартирі на 5-10 кВт*год акум і інвертор на виділену резервну лінію в щитку. Це закриває більшість потреб крім найпотужніших споживачів, електроплити на цей час нормально перекриваються мультиваркою, аерогрилем, мікрохвильовою та чайником. На відключення, якщо за день хоча б три години буде електроенергія, цього буде достатньо щоб майже не відчувати дискомфорту
Цифри що ви навели то взагалі рожеві фантазії. Стільки скидалися на звичайні генератори та акуми на ліфти і воду. Ділити на кількість квартир порівну утопія, в ідеальному випадку скидатися буде половина квартир, в гіршому ще менше
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:41
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:59
Но это все старая басня про жабу-лень-"и так сойдет"... Мой пост больше про то, что в этом году это все стало технически решаемо. И не прямо за "космические деньги". Даже в 24м -- было бы раза в два-три дороже и ожидание поставок в квартал...[/quote]Якщо електрики не буде тижнями то нічого не хватить., то це не означає, що треба взагалі забити.
На кілька днів при економному споживанні 10кВт*год можна розтягувати.
А оці прикидки.
Напряг жoпаті прикинути потужність для будинку на 200 квартир:
Розрахунок потужності електричної підстанції для житлового багатоквартирного будинку виконується відповідно до діючих нормативів, таких як український Державний будівельний кодекс (ДБН), а також норм та стандартів енергетичної компанії, що постачає електроенергію.
Для виконання базового розрахунку визначимо основні складові споживання енергії:
Основні показники та вихідні дані для розрахунку:
Кількість квартир: 200 квартир.
Електроплити: У будинку відсутній газ, тому слід враховувати електроплити для кухонь.
Ліфти: Припустимо, у будинку кілька під'їздів, і є ліфти.
Насоси та інженерні системи: Водопостачання (насоси), освітлення та вентиляція спільних приміщень.
Коефіцієнт попиту: Не всі мешканці використовують максимум споживання одночасно. Цей коефіцієнт може становити приблизно 0.4–0.6 залежно від типу будинку.
Питомі норми споживання згідно з нормативами.
Етап 1: Питомі норми споживання електроенергії (ДБН В.2.5-23:2010)
Згідно з ДБН, споживання електроенергії на одну квартиру при відсутності газу має таку структуру (середні дані):
Електроплита: 7–12 кВт/квартира.
Освітлення квартири і побутова техніка: 2–5 кВт/квартира.
Припустимо, що середнє максимальне навантаження на одну квартиру становить 9 кВт (це максимально можливе навантаження при одночасному використанні плити, освітлення і техніки, що трапляється рідко).
Етап 2: Розрахунок загального навантаження квартир
Для 200 квартир:
Pодночасне=200×9=1800 кВт
Але використовуємо коефіцієнт попиту. Наприклад, якщо
Kпопиту = 0.4, тоді:
Pквартир = 1800×0.4=720 кВт
Етап 3: Ліфти
Для стандартного багатоповерхового будинку часто використовується ліфт потужністю 5–10 кВт. Для точного розрахунку потрібно знати кількість ліфтів. Припустимо:
Будинок має 4 під'їзди.
У кожному з них є 1 ліфт потужністю 8 кВт.
Тоді ліфти споживатимуть:
Pліфти=4×8=32 кВт
Етап 4: Насоси для водопостачання
Розрахунок залежить від висоти будинку. Наприклад, для 10-поверхового будинку насоси можуть споживати 20–30 кВт. Припустимо споживання водяних насосів — 25 кВт.
Етап 5: Освітлення та інженерію спільних приміщень
Освітлення під'їздів, коридорів, підвалів тощо визначається площею спільних приміщень. Для багатоквартирного будинку орієнтовно:
Pспільні приміщення=20–30 кВт
Припустимо середнє значення — 25 кВт.
Етап 6: Загальне навантаження
Додаємо усі компоненти:
Pзагальне=Pквартир+Pліфти+Pнасоси+Pспільні приміщення
Підставимо наші дані:
Pзагальне=720+32+25+25=802 кВт
Етап 7: Резерв і коефіцієнт запасу
Згідно з нормативами, слід врахувати коефіцієнт запасу (наприклад, 10%) на непередбачувані фактори та можливе розширення:
Pрезерв=802×1.1=882.2 кВт
Остаточно приймаємо, що електрична підстанція повинна забезпечувати потужність близько 900 кВт.
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:48
