Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:22

Де ваш патріотизм?

  airmax78 написав:цього не витримає
Як там тцк, ходили до них?
Чи #нуїхнах і зробили собі бронь?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Faceless
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися


Дайбох нам не дізнатися, але …
Якщо в ту добу, коли мережа є, кожен (ну чи майже) буде висмоктувати з неї за добу не звичні 15 кВт*год , а вже 15*2 (да + втрати на інвертор)
, то чи витримає мережа (будинкова підстанція) таке нахабство?))


Не має як би сідати в нуль, ну і прям всі не поставлять
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самому йти і вмикати
Ну хіба бойлери. Фішка в тому, що завдяки наявності електроенергії від інвертора не буде поведінки типової як наче сиділи в темряві.
Тому так, бойлери автоматом підуть грітися, і батареї свої 2-3 кВт можуть почати всасувать. Але тому і вмикають по групам і навіть в межах груи не одночасно
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:30

  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися


Дайбох нам не дізнатися, але …
Якщо в ту добу, коли мережа є, кожен (ну чи майже) буде висмоктувати з неї за добу не звичні 15 кВт*год , а вже 15*2 (да + втрати на інвертор)
, то чи витримає мережа (будинкова підстанція) таке нахабство?))


Не має як би сідати в нуль, ну і прям всі не поставлять

Так не важно - "в ноль/не в ноль": заряжаться оно все начнет ровно в один момент. А ток что на заряд от 20% что от 40% - пойдет одинаковый...
Я там про коэффициента одновременности уже вспоминал: так вот на 100 квартир он - 0.2...
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Faceless
[quote]
Якщо доба через добу то простіше і дешевше в утриманні якраз інвертори з акумами на квартири ставити. Вони теж сильно подешевшали. Не вимагають колосальних витрат на паливо, надійніші, практично безшумні і не потребують складних організаційних рішень - як згуртувати сотні співвласників скинутися


Дайбох нам не дізнатися, але …
Якщо в ту добу, коли мережа є, кожен (ну чи майже) буде висмоктувати з неї за добу не звичні 15 кВт*год , а вже 15*2 (да + втрати на інвертор)
, то чи витримає мережа (будинкова підстанція) таке нахабство?))


Не має як би сідати в нуль, ну і прям всі не поставлять

Так не важно - "в ноль/не в ноль": заряжаться оно все начнет ровно в один момент. А ток что на заряд от 20% что от 40% - пойдет одинаковый...
Я там про коэффициента одновременности уже вспоминал: так вот на 100 квартир он - 0.2...[/quote]Важливо в тому плані, що при різному розряді і заряджає часто різним струмом ну і в принципі менше заряджати
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:48

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Не має як би сідати в нуль, ну і прям всі не поставлять

Так не важно - "в ноль/не в ноль": заряжаться оно все начнет ровно в один момент. А ток что на заряд от 20% что от 40% - пойдет одинаковый...
Я там про коэффициента одновременности уже вспоминал: так вот на 100 квартир он - 0.2...
Важливо в тому плані, що при різному розряді і заряджає часто різним струмом ну і в принципі менше заряджати

>>> Важливо в тому плані, що при різному розряді і заряджає часто різним струмом
Ну нет же: даже свинец до 80% заряжается максимальным током. Литий - даже больше: до 85% 1C.

>>> ну і в принципі менше заряджати
Оно-то, наверное, да. Но если в первую же минуту будет перегруз сети - абсолютно пофиг: не хватило до окончания заряда часа или еще одной минуты...

Ну и да: такие батареи, что прямо за сутки вполовину сядут - вот их точно "не только лишь все" поставят... А стандартные одно-двух киловатные экофлоу/блуэти - укатаются под ноль.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5887216:Faceless"]
Не має як би сідати в нуль, ну і прям всі не поставлять

Так не важно - "в ноль/не в ноль": заряжаться оно все начнет ровно в один момент. А ток что на заряд от 20% что от 40% - пойдет одинаковый...
Я там про коэффициента одновременности уже вспоминал: так вот на 100 квартир он - 0.2...
Важливо в тому плані, що при різному розряді і заряджає часто різним струмом ну і в принципі менше заряджати

>>> Важливо в тому плані, що при різному розряді і заряджає часто різним струмом
Ну нет же: даже свинец до 80% заряжается максимальным током. Литий - даже больше: до 85% 1C.

>>> ну і в принципі менше заряджати
Оно-то, наверное, да. Но если в первую же минуту будет перегруз сети - абсолютно пофиг: не хватило до окончания заряда часа или еще одной минуты...

Ну и да: такие батареи, что прямо за сутки вполовину сядут - вот их точно "не только лишь все" поставят... А стандартные одно-двух киловатные экофлоу/блуэти - укатаются под ноль.[/quote]Розумні зарядки варіюють струм. Типу так краще. І екофлоу і блюетті теж доречі.
Ну павер станції не будуть юзати для чайників, мікрохвильовок, тому ще невідомо, сядуть вони швидше чи ні - більше будуть використовувати для роботи, а це не настільки велика потужність.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:06

А стандартные одно-двух киловатные экофлоу/блуэти - укатаются под ноль


Але як раз вони будуть висмоктувати при заряджанні не так потужно, як умовна Deye 6 інвертор , в звʼязці з батареями на 10квтгод..
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:16

  Hotab написав:_hunter
А стандартные одно-двух киловатные экофлоу/блуэти - укатаются под ноль


Але як раз вони будуть висмоктувати при заряджанні не так потужно, як умовна Deye 6 інвертор , в звʼязці з батареями на 10квтгод..

Свои два киловатта - отожрут - во всем доме одновременно. А теперь возвращаемся к расчетному коэффициенту в 0.2 на дом...
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:53

_hunter
Свои два киловатта - отожрут - во всем доме одновременно.


В залежності від налаштувань, але думаю що за 2 години. Тобто по 1 кВт*год/год. А от потужні, типу 10квтгод запасу в хаті, будуть по скромному смоктати по 3/год, а якщо що, то і по 5 можуть без шкоди для батки. Коли нема впевненості коли буде наступне вимкнення і потім знову світло, я ставив на 0.5С , і ще кондєй на обігрів. Решта споживачів чекала на заряд батареї.
