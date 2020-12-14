|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:25
_hunter написав: Бетон написав:
Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде
Без электрики - то еще такое, а вот если без газа... -- ЖК с собственной угольной котельной я что-то не припоминаю
Не всегда прогресс воспринимается позитивно.
В глубоком детстве, пару лет жили в сталинке на Татарке, во двор привозили осенью огроменную кучу угля.
Я так понимаю, там была котельная на угле.
Красота.
Весь двор в угольной пыли.
Эта пыль заносилась в квартиру.
Дети лепили снеговиков черно-белого цвета.
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:02
Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:35
барабашов написав: Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Багато років не було жодних проблем.
Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було.
Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
