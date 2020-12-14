Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде
Без электрики - то еще такое, а вот если без газа... -- ЖК с собственной угольной котельной я что-то не припоминаю
Не всегда прогресс воспринимается позитивно. В глубоком детстве, пару лет жили в сталинке на Татарке, во двор привозили осенью огроменную кучу угля. Я так понимаю, там была котельная на угле. Красота. Весь двор в угольной пыли. Эта пыль заносилась в квартиру. Дети лепили снеговиков черно-белого цвета.
Hotab написав:airmax78 А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити. А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом? Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Hotab написав:airmax78 А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити. А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом? Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Багато років не було жодних проблем. Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було. Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
Чуєш, а це правда що ти потрапив в руки Клопотенка?
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних. Або може в якійсь Липинці ще Це ж просто скажені потужності треба
О, в Липинке газовые плиты и нормальные кирпичные стены. Невысокая этажность и нет панорамных окон. Правда, есть проблемы с канализацией, которая без насосов не работает. Может уже проблему решили - не знаю. Но она была. Так что Липинка - это хороший пример.
Hotab написав:airmax78 А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити. А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом? Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Багато років не було жодних проблем. Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було. Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
Чуєш, а це правда що ти потрапив в руки Клопотенка?
Hotab написав:airmax78 А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити. А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самому йти і вмикати
Ну хіба бойлери. Фішка в тому, що завдяки наявності електроенергії від інвертора не буде поведінки типової як наче сиділи в темряві. Тому так, бойлери автоматом підуть грітися, і батареї свої 2-3 кВт можуть почати всасувать. Але тому і вмикають по групам і навіть в межах груи не одночасно
це де така дисциплінована публіка? В Швейцарії чи Новій Зеландії?
"Страшно далеко они от народа!" - это Ленин про вас писал.
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
Надо переходить на паровое отопление - как в США. В каждом доме бойлер, который работает циклами или постоянно. Газовые или на чем-то, напоминающем мазут (ойл называют), или на том и другом - дуофюел.
В Украине найти строителя - нынче весьма и весьма дорогое удовольствие. Либо воюют, либо прячутся, либо выехали подальше из анархической агротерритории. Поэтому про массовость подобной работы - говорить не приходится