Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:02
Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
барабашов
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:35
барабашов написав: Hotab написав:airmax78
А особливо якщо врахувати, що зазвичай саме в момент вмикання живлення (після перерви) всі навалюються максимально: автоматично вмикаються вже охолонувші бойлери і теплі підлоги, хто хотів прати - також швидко почне (а раптом зникне?) . Так само плити.
А найцікавіше , що в будинковому чаті всі закликатимуть «не вмикайте все одразу» , і після заклику самі йдуть і вмикають 😅
В Кампусе хоть рвз так выгорала проводка и трансформатор на дом?
Про другие подобные случаи, там где вроде бы жлобозастройщик по временной схеме дом на триста электроквартир в 25этажей запитывал да так с доками новым собственникам и отдавал, помню, писали тут.
Багато років не було жодних проблем.
Але минулої осені, в акурат якраз співпав джекпот, що і віялові вимкнення світла, і опалення не було (перехід на осбб з УК, як наслідок дахову котельню передавали на баланс) , і якась гілка нашої розподільної підстанції не витримала. Десь добу майже були більше без, чим «з». Моя батарея підтримала життя в квартирі, але запамʼяталось. Більше проблем не було.
Очікую що будуть. Але вже через кацапів .
Hotab
Додано: П'ят 05 вер, 2025 05:55
Faceless написав:
fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Думаю "всі потреби" тільки в приватних.
Або може в якійсь Липинці ще
Це ж просто скажені потужності треба
О, в Липинке газовые плиты и нормальные кирпичные стены.
Невысокая этажность и нет панорамных окон.
Правда, есть проблемы с канализацией, которая без насосов не работает. Может уже проблему решили - не знаю. Но она была.
Так что Липинка - это хороший пример.
rjkz
Додано: П'ят 05 вер, 2025 06:02
smdtranz написав:_hunter
еще и воду с радиаторов охлаждения этих генов загонять в систему отопления и ГВС. нахаляву жизнь почти)
Надо переходить на паровое отопление - как в США.
В каждом доме бойлер, который работает циклами или постоянно.
Газовые или на чем-то, напоминающем мазут (ойл называют), или на том и другом - дуофюел.
rjkz
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:33
fox767676 написав:
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Не нужно соцопросов.
Ни в каких. Лифты, отопление и вода уже роскошь
Бетон
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:55
Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...
Приватний будинок з підвалом треба мати!
Slon_Nosov
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:32
Назад в пещери?
Читаючи цю гілку, десь на дачі посміхнувся Флай))
(рубаючи дрова, як Челінтано)
Успіх
Додано: П'ят 05 вер, 2025 13:45
Успіх написав:
Назад в пещери?
Читаючи цю гілку, десь на дачі посміхнувся Флай))
(рубаючи дрова, як Челінтано)
о, Швеція... Анна Петрівна заводить очі наверх і падає знепритомнівши.
flyman
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:02
Slon_Nosov написав:
:twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...
Приватний будинок з підвалом треба мати!
Є реальний Київ.
Є Київ Фейслеса, в якому все гуд. В якому генератори працюють на воді, балерини какають райдугами, а всі сантехніки і парковщики мають ЗП 2000 дол/міс. А корупція відсутня, начисто
Frant
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:15
Slon_Nosov написав:
:twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...
Приватний будинок з підвалом треба мати!
Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.
airmax78
