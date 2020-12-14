Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Slon_Nosov написав::twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках... У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.
Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні? Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є. Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...
Приватний будинок з підвалом треба мати!
Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.
так, ще треба врахувати на який поверх їде ліфт, бо 5-й поверх в п'ять разів ближче за 25-й. Щось мені підказує що ця ідея така собі.... а ще треба слідкувати щоб сусіди нікого на шару не катали.
Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.
так, ще треба врахувати на який поверх їде ліфт, бо 5-й поверх в п'ять разів ближче за 25-й. Щось мені підказує що ця ідея така собі....
вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?
поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку. і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?
Головний аргумент це робота каналізації, якщо на верхніх поверхах не буде водопостачання, то нижні потонуть у каналізаційних стоках, із-за сильно збільшеного ризику забиття каналізації. В нашому будинку, за встановлення генератора на водопостачання більше всього виступали мешканці трьох перших та останніх поверхів.
Как это уже работает. Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице. Скуд ставьте. А если дом древний и должников много, вы обречены
Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?
невже сидить?)
В этой стране? -- максимум легкий выговор (без занесения) получил