Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:58

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав::twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.

Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...

Приватний будинок з підвалом треба мати!

Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.


так, ще треба врахувати на який поверх їде ліфт, бо 5-й поверх в п'ять разів ближче за 25-й. Щось мені підказує що ця ідея така собі.... :D
а ще треба слідкувати щоб сусіди нікого на шару не катали.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в П'ят 05 вер, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:01

  Slon_Nosov написав:
  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав::twisted: Моя улюблена тема про генератори в звичайних багатоповерхових будинках...
У мене в будинку за консьєржа 250 грн не поспішають заплатити, разраховуючи мабуть, здохнути раніше чим місяць скінчиться.

Хтось може графік роботи генератора розрахувати для того щоб всіх він влаштував? Маю на увазі пенсів які погулять хочуть, мам з дітьми протягом доби та наприклад кого немає вдома, або на роботі цілий день і ліфт потрібен максимум два рази. Чи будуть всі платити однакову немаленьку суму враховуючи що потреби в електриці майже протилежні?
Чи почнеться суперечкі куди пропадає солярка, чуму умовні перші п'ять поверхів перестали платити за ліфти, а вода в них і так є.
Я вже не кажу за наведенні моделі маловідомих виробників генераторів та їх обслуговування...

Приватний будинок з підвалом треба мати!

Якщо в ліфті стоїть СКД, то можна заморочитись та розкидувати витрати на ліфт за фактичне користування.


так, ще треба врахувати на який поверх їде ліфт, бо 5-й поверх в п'ять разів ближче за 25-й. Щось мені підказує що ця ідея така собі.... :D

вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40703
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:48

  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?


Зображення
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2604
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 16:09

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?

Головний аргумент це робота каналізації, якщо на верхніх поверхах не буде водопостачання, то нижні потонуть у каналізаційних стоках, із-за сильно збільшеного ризику забиття каналізації. В нашому будинку, за встановлення генератора на водопостачання більше всього виступали мешканці трьох перших та останніх поверхів. :D
_Mykola_
 
Повідомлень: 5645
З нами з: 09.02.09
Подякував: 689 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:14

  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?



Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены

Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:30

Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?



Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены

Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?

невже сидить?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11860
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:09

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?



Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены

Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки

невже сидить?)

В этой стране? :lol: -- максимум легкий выговор (без занесения) получил :evil:
_hunter
 
Повідомлень: 10460
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:17

Вже багато років

  Успіх написав:Назад в пещери?

Читаючи цю гілку, десь на дачі посміхнувся Флай))
(рубаючи дрова, як Челінтано) :lol:

Це нагадує анекдот про Сірка і перспективи

Але поки що Сірко смокче.
Hotab
 
Повідомлень: 16106
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:34

  Успіх написав:Назад в пещери?

Читаючи цю гілку, десь на дачі посміхнувся Флай))
(рубаючи дрова, як Челінтано) :lol:


Мабуть, модератори не бачили отой фільм з Челентано, де він рубає дрова

Він це робить, не для того, щоб нарубати дрова, а щоб зменшити тягу до жінок



Тому я і пожартував про Флая, в очікувані філіпінки )

PS. Жарти вже потрібно пояснювати )

PPS. Долярчик, тобі під сраку років )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12044
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12485124861248712488
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

