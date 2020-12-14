|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:34
- Ти ж казала, що тобі тридцять із половиною років!
— Все вірно, 30 з половиною, разом = 45.
Скільки там у тебе плюсів після 40-ка ? )
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
pesikot
- Повідомлень: 12047
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:07
pesikot написав:
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...
Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?
І які висновки з того "паліва"?))
Успіх
- Повідомлень: 8595
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 1010 раз.
4
8
1
5
Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:59
Успіх написав: pesikot написав:
Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...
Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?
І які висновки з того "паліва"?))
Навіть мені розкаже, от тільки до чого тут Фантомас?
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36570
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8239 раз.
4
9
3
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:08
Бетон написав: fox767676 написав:
Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду
Не нужно соцопросов.
Ни в каких. Лифты, отопление и вода уже роскошь
Ну и к чему были эти наезды от молдовано-немецкого хедхантера - "вы что только проснулись?"
И вы с петросяном_к ему поддакивать.
Хорошо у меня хватило стойкости отбиться и вывести все на чистую воду
Но культурв дискуссии конечно тут хромает, на две ноги
Особенно хантер и его верный пес икота - два сапога пара
fox767676
- Повідомлень: 4196
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
