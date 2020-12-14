RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12486124871248812489
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:34

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, тобі під сраку років )
Всього лиш 40+ :D :oops:

- Ти ж казала, що тобі тридцять із половиною років!
— Все вірно, 30 з половиною, разом = 45.


Скільки там у тебе плюсів після 40-ка ? )

Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12047
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:07

За крок до перевороту думок©

  pesikot написав:Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...

Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?

І які висновки з того "паліва"?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8595
З нами з: 18.03.21
Подякував: 285 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  pesikot написав:Спалився ти з Челентано )
Паляться завжди на дрібницях )
А що там палитись? Я міг його подивитись разом з батьками, як був малим, або у підлітковому віці...

Цікаво...
А може тобі фільм Фантомас - теж щось розкаже/підкаже?
Ще більше я спалився?

І які висновки з того "паліва"?))
Навіть мені розкаже, от тільки до чого тут Фантомас?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36570
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:08

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Просто хотелось бы что-то типа соцопррса. В каких домах/жк генераторы обеспечивает все потребности, а в каких только лифты , отопление воду

Не нужно соцопросов.
Ни в каких. Лифты, отопление и вода уже роскошь

Ну и к чему были эти наезды от молдовано-немецкого хедхантера - "вы что только проснулись?"
И вы с петросяном_к ему поддакивать.
Хорошо у меня хватило стойкости отбиться и вывести все на чистую воду
Но культурв дискуссии конечно тут хромает, на две ноги
Особенно хантер и его верный пес икота - два сапога пара
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4196
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12486124871248812489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17181366
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.