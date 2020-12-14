RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:13

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  flyman написав:вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?


поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?



Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены

Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?

невже сидить?)

Кажуть він реально воював під Бахмутом. Нічого йому не буде.
Але сцена реально кіношна, зарядить прикладом в око достойно Скорсезе
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:38

Ну що там нерухомість?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:59

Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:в новой Англии, которую я ненавижу в принципе


за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:12

  Investor_K написав:Ну що там нерухомість?

Купувати? Ні, бо війна. Ризики.
Продавати? Теж ні. Бо треба десь жити. Та й наче потроху дорожчає.
Чемодан без ручки.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Бетон написав:в новой Англии, которую я ненавижу в принципе


за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс

та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
якщо тут вперто не банять конченого франта і по 10 разів видаляють його однакові пости то й цього унилого петросяна ніхто ніколи не забанить, модерація тут після того як пішов Дядя Саша днище повне
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 07 вер, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:21

  Hotab написав:Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей

Що ти, герой черногорського ринку нерухомості та рятувальник африканських племен, робиш у цій гілці? Чи не пора це закомплексоване недоразумєніє з короткими кінцівками з обома обліківками заборонити участь у шановній нілці? Яка додана вартість від участі цієі ліміти некиівськоі?
  Бетон написав:Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення


Вікна це ні про що.

З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
