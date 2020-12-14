|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:13
kingkongovets написав: Бетон написав: flyman написав:
вищий поверх, кращі краєвиди, дорожче продається ... багаті платять, чи плачуть?
поки плачуть, хочуть щоб ліфт працьював і вода подавалась і всі платили. Я з сусідами які не бажають вчасно платити утримання будинку ніяких спільних справ мати не збираюсь, а таких майже півбудинку.
і як знайти порозуміння мешкнцю 3-го поверху та 25-го в такий ситуації?
Как это уже работает.
Не скинулся на дизель? Твой ключ открывает только двери в портал увлекательного путешествия по лестнице.
Скуд ставьте.
А если дом древний и должников много, вы обречены
Не знаю почему у вас жуют сопли, но в нашем жк, довольно быстро получены коллективные решения по взысканию долгов и все оплатили как заиньки
до речі а що там з тим військовим, який опиздюлив консьєржа що не пускав його в ліфт?
невже сидить?)
Кажуть він реально воював під Бахмутом. Нічого йому не буде.
Але сцена реально кіношна, зарядить прикладом в око достойно Скорсезе
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:45
Додано: Нед 07 вер, 2025 12:38
Ну що там нерухомість?
Додано: Нед 07 вер, 2025 12:59
Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:05
Бетон написав:
в новой Англии, которую я ненавижу в принципе
за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:12
Investor_K написав:
Ну що там нерухомість?
Купувати? Ні, бо війна. Ризики.
Продавати? Теж ні. Бо треба десь жити. Та й наче потроху дорожчає.
Чемодан без ручки.
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:17
fox767676 написав: Бетон написав:
в новой Англии, которую я ненавижу в принципе
за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс
та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:20
Hotab написав:Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
якщо тут вперто не банять конченого франта і по 10 разів видаляють його однакові пости то й цього унилого петросяна ніхто ніколи не забанить, модерація тут після того як пішов Дядя Саша днище повне
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:21
Hotab написав:
Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
Що ти, герой черногорського ринку нерухомості та рятувальник африканських племен, робиш у цій гілці? Чи не пора це закомплексоване недоразумєніє з короткими кінцівками з обома обліківками заборонити участь у шановній нілці? Яка додана вартість від участі цієі ліміти некиівськоі?
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:21
Вікна це ні про що.
З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
