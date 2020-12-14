|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:23
kingkongovets написав:
Hotab написав:Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
якщо тут вперто не банять конченого франта то й цього петросяна ніхто ніколи не забанить, модерація після Дяді Саші тут днище повне
ДС модерував валютну гілку. Це я вам як ветеран форуму авторитетно кажу
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:24
Хомякоид написав:
Вікна це ні про що.
З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
А як в такій ситуаціі купувати? І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:26
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:27
«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:30
kingkongovets написав:
«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами
Це у вас емоціі після нічного безсоння та стресу.
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:49
kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:53
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)
і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:54
kingkongovets написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)
і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
Чи можна Вас попросити без оцих обі&рався? Ми ж культурні та інтеллігентні люди!
