Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нед 07 вер, 2025 13:23

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Не настав час придуRків, які дурачаться з біди людей, ставити вже в стойло?
Воно думає що воно дуже прикольне, коли корчить з себе дебіла не тільки в своєму 3.14дарастичному куточку, а і приходить сюди до людей
якщо тут вперто не банять конченого франта то й цього петросяна ніхто ніколи не забанить, модерація після Дяді Саші тут днище повне

ДС модерував валютну гілку. Це я вам як ветеран форуму авторитетно кажу
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 07 вер, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Нед 07 вер, 2025 13:24

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення


Вікна це ні про що.

З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.

А як в такій ситуаціі купувати? І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
Нед 07 вер, 2025 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
1
Нед 07 вер, 2025 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами
1
Нед 07 вер, 2025 13:30

  kingkongovets написав:«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами

Це у вас емоціі після нічного безсоння та стресу.
Нед 07 вер, 2025 13:49

  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
1
Нед 07 вер, 2025 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)

і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
1
Нед 07 вер, 2025 13:54

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)

і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)

Чи можна Вас попросити без оцих обі&рався? Ми ж культурні та інтеллігентні люди!
